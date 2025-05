À Paris, vous pourrez vous baigner dans la Seine dès le 5 juillet

C’est officiel : cet été, il sera possible de piquer une tête dans l’eau de la Seine, à Paris, dès le 5 juillet. Une promesse faite par la Ville suite aux Jeux Olympiques.

Chose promise, chose dûe ! Après avoir autorisé les équipes de triathlon et de natation marathon à aller dans la Seine à l’occasion des Jeux Olympiques, la Ville de Paris va permettre au grand public de se baigner dans le fleuve. Une autorisation qui aurait pu ne jamais avoir lieu quand on se rappelle la polémique liée à la qualité de l’eau de la Seine avant les JO.

En avril 2024, quelques mois avant la compétition, l’eau de la Seine était dans un état “alarmant” selon une ONG. Finalement, après de multiples tests, la qualité de l’eau s’est améliorée et les équipes ont pu concourir dans le fleuve.

“Aux mois de juillet et août 2024, la qualité de l’eau de la Seine sur le site olympique a été suffisante au regard des critères des fédérations internationales pour près de 75% des analyses effectuées. Par temps sec, la qualité de l’eau était bonne 100% du temps. La qualité de l’eau n’a été insuffisante que suite aux épisodes de pluie importants, et cette dégradation a été ponctuelle”, a affirmé la Ville de Paris, selon Le Parisien.

Crédit photo : iStock

Ainsi, trois zones de baignade vont être aménagées pour accueillir le public, qui pourra se baigner dans le fleuve cet été. Un événement qui survient 100 ans après l’interdiction de la baignade dans la Seine.

Où se baigner dans la Seine ?

Selon une annonce faite par Anne Hidalgo, la maire de Paris, ce mercredi 14 mars, les trois zones de baignade ouvriront du 5 juillet au 31 août. Ces zones, gratuites et surveillées par des maîtres nageurs, se trouveront au Bras Marie (Paris Centre), au port de Grenelle (15ème) et à Bercy (12ème). Comme sur les plages, un système de drapeaux va être mis en place avec un code couleur : vert, jaune et rouge. Selon des précisions apportées par BFMTV, ils reflèteront les conditions de baignade et donneront des informations sur le débit de la Seine et la qualité de l’eau.

“Selon un protocole déterminé avec les services de l’État et de l’Agence Régionale de Santé, les sites de baignade seront fermés les jours où les conditions ne permettront pas d’assurer la sécurité des baigneurs : courant important, qualité de l’eau insuffisante, pluies trop abondantes… Ces données seront analysées quotidiennement par la Ville de Paris et les visiteurs seront informés de l’ouverture des sites de baignade chaque jour”, a indiqué la Ville de Paris, selon des propos rapportés par Le Parisien.

Crédit photo : iStock

Chaque site aura ses propres conditions. Au Bras Marie, 150 nageurs seront autorisés dans une zone d’environ 70x20 mètres. Près de Bercy, 700 personnes pourront être accueillies, dont 300 dans l’eau. Deux bassins seront installés face à la bibliothèque Nationale de France. Enfin, le site de Grenelle pourra accueillir 200 personnes et un bassin pour enfants sera aménagé avec peu de profondeur. Des douches et des vestiaires seront également disponibles.

Après avoir fait un premier plongeon dans la Seine en juillet dernier, qui a été vivement commenté par les internautes, Anne Hidalgo a affirmé qu’elle se baignerait à nouveau dans le fleuve le 5 juillet prochain. L’élue pourrait également plonger dans l’eau le 28 juin, jour d’ouverture des sites de baignade dans le Val-de-Marne. Pour rappel, si trois emplacements ont été aménagés dans la capitale, la baignade dans la Seine restera strictement interdite en dehors de ces zones.