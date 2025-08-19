Qu'est-ce que le « job hugging », la nouvelle tendance professionnelle inquiétante de la génération Z ?

Par ·

Jeune employé préoccupé travaillant sur un ordinateur

Face aux changements rapides de notre société, les tendances des jeunes travailleurs évoluent. Désormais, ils sont beaucoup à ne jurer que par le « job hugging ».

Selon un rapport américain du cabinet international de conseil en organisation Korn Ferry, le « job hopping », c’est terminé. Il s’agissait d’une tendance chez les jeunes travailleurs à enchaîner les nouvelles opportunités d’emploi sans rester très longtemps dans un poste.

Aujourd’hui, les jeunes et notamment la génération Z adoptent le « job hugging ». Dans un avenir professionnel incertain et en constante mutation, ainsi qu’avec l’avènement de l’IA, les jeunes travailleurs font le choix de rester dans leur poste actuel.

« À un rythme alarmant, de plus en plus d’employés font preuve de ce que l’on appelle familièrement “job hugging”, c’est-à-dire qu’ils s’accrochent à leur emploi comme si leur vie en dépendait », indique le rapport.

Le « job hugging » se différencie du « job cuffing », pratique dans laquelle les employés refusent de démissionner alors qu'ils n'aiment pas leur travail.

La génération Z inquiète face au marché du travail

Employé fatigué devat son ordinateurCrédit photo : lucigerma/ iStock

Cette prise de conscience du marché du travail est très présente chez les jeunes. Ainsi, selon un rapport datant de juillet dernier d'Eagle Hill Consulting, les employés prévoyant le plus de rester à leur poste pendant au moins les six prochains mois sont ceux de la génération Z.

Il faut dire qu’outre-Atlantique, l’indicateur d’opportunité de marché est tombé à son plus bas niveau depuis quelques mois. Les employés sont de plus en plus pessimistes concernant les opportunités professionnelles. Et ces inquiétudes ne sont pas infondées. Fin juillet, le cabinet de coaching Challenger, Gray & Christmas révélait la suppression de plus de 800 000 emplois depuis le début de l’année. C’est le nombre le plus important depuis la pandémie de covid en 2020.

Candidats assis lors d'un entretien d'embaucheCrédit photo : dusanpetkovic/ iStock

Dans le même temps, les créations d’emplois sont à la baisse. Les employeurs freinent les embauches face à l’inflation et aux droits de douanes. C’est à cause de cette période d’instabilité et de pessimisme que la génération Z s’accroche à son travail coûte que coûte.

« L'instabilité du marché est l'une des principales raisons pour lesquelles les candidats, et en particulier les plus performants, hésitent à changer d'emploi », confirme Stacy DeCesaro, consultante chez Korn Ferry.

Enfin, cette situation pourrait pousser les entreprises à miser sur les jeunes talents et leur donner la confiance de s’installer durablement.

