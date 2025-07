«Burn lines» : quelle est cette nouvelle tendance TikTok inquiétante et très dangereuse ?

Sur TikTok, une nouvelle tendance est apparue auprès des adolescentes et elle inquiète les dermatologues : le “burn lines”. Décryptage.

Sur TikTok, on découvre de nouvelles tendances tous les jours, mais elles ne sont pas toutes bonnes à suivre. Certaines peuvent même être dangereuses, comme le "SkinnyTok", une mode qui incite les jeunes filles à réduire leur alimentation pour parvenir à une minceur extrême. C’est également le cas du "Yarn makeup", une tendance effrayante qui consiste à se maquiller en collant des fils de laine sur son visage.

Récemment, une nouvelle tendance est apparue sur le réseau social et elle affole les dermatologues. Et pour cause : de plus en plus de jeunes, majoritairement des adolescentes, se mettent en tête d’avoir de gros coups de soleil pour obtenir un bronzage marqué.

Un danger pour la peau

Pour créer ces "lignes de bronzage", les internautes s’infligent volontairement des brûlures en s’exposant au soleil sans protection ou en utilisant de l’huile autobronzante. Comme l’explique Le Point, cette méthode permet de créer un fort contraste entre les zones bronzées et blanches. Certaines adolescentes n’hésitent pas à coller du ruban adhésif ou du papier sur leur corps afin de créer des marques de bronzage géométriques.

Comme on peut s’en douter, cette pratique est très douloureuse et dangereuse, puisqu’elle peut avoir de graves conséquences pour la peau.

"Les conséquences peuvent être graves : brûlures au premier ou au second degrés, douleurs, décollement de la peau, vieillissement cutané prématuré et bien sûr, risque de cancer de la peau, notamment de mélanome. Ces brûlures peuvent entraîner des malaises, de la fièvre… Ils sont dingues ! C’est complètement absurde ! On a passé notre vie à cacher ces fameuses marques de bronzage en baissant les bretelles de notre maillot de bain et maintenant, certains cherchent à les provoquer en se brûlant la peau", alerte le professeur Anne Dompmartin, dermatologue au CHU de Caen, auprès de France 3.

Pour rappel, il est important de se protéger efficacement du soleil en évitant de s’exposer aux heures les plus chaudes, entre 12h et 16h. Pensez à appliquer une crème solaire indice 50 toutes les deux heures et portez des vêtements couvrants, un chapeau ou une casquette, ainsi que des lunettes de soleil.