33 ans après avoir été abandonné dans les toilettes d'un aéroport, un homme retrouve enfin sa famille

Après de longues années de recherches, Steven Hydes a finalement retrouvé sa famille biologique. Alors qu’il n’était âgé que de 10 jours, ce petit garçon avait été abandonné dans un aéroport.

Steven Hydes est un homme actuellement âgé de 37 ans. Quand il n’avait que 10 jours, il a été abandonné dans les toilettes pour femmes de l’aéroport de Gatwick, à Londres. Enveloppé dans un châle, il a été découvert par une employée de la boutique Duty Free, alors qu’il dormait paisiblement.

Steven a ensuite été placé dans une famille d’accueil avant d’être adopté et élevé avec ses trois sœurs.

Il rencontre sa famille biologique à 33 ans

Steven a vécu entouré dans une famille aimante mais malgré cela, il a toujours voulu connaître son histoire. Après des années de recherches, il a finalement retrouvé sa famille biologique, à 33 ans. Il a rencontré son père ainsi que ses frères et sœurs mais malheureusement, sa mère est décédée avant qu’il n’ait pu la retrouver.

“Après 15 ans de recherche, je suis heureux d’annoncer que grâce au travail acharné des généalogistes, nous avons pu retrouver ma famille biologique. Malheureusement, ma mère biologique est décédée donc je ne peux pas savoir exactement ce qu’il s’est passé et pourquoi. Cependant, j’ai retrouvé mon père et mes frères et sœurs qui ignoraient tous mon existence”, a-t-il révélé.

Grâce à son histoire, Steven a souhaité délivrer un message d’espoir à tous les enfants qui recherchent leur famille biologique.

“Pour tous ceux qui envisagent de faire un test ADN, n’hésitez pas. Il faut être patient, il m’a fallu beaucoup de temps pour arriver là où je suis maintenant, et j’ai encore des questions sans réponse. De plus en plus de personnes font tester leur ADN chaque jour et j’espère que mon histoire pourra aider à sensibiliser et à empêcher que d’autres bébés soient abandonnés”, a-t-il déclaré.

Pendant toutes ses années de recherches, Steven a reçu le soutien de sa famille adoptive. Son père et ses frères et sœurs biologiques l’ont quant à eux tout de suite intégré dans la famille.