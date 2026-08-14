VIDÉO : à Rome, un couple de retraités crée le buzz en dansant sur “Beat It” de Michael Jackson

Il y a quelques jours, un couple de retraités a été aperçu en train de danser sur “Beat It” de Michael Jackson en plein coeur de Rome. Leur chorégraphie est rapidement devenue virale.

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Les danseurs

Pasquale Inannota, 70 ans, est professeur de danse à la retraite. Avec sa partenaire Elisa Fava, 79 ans, ils sont récemment devenus de vraies stars sur les réseaux sociaux.

En effet, le couple a été vu en train de danser en plein coeur de Rome, sur la plage Testaccio. Pasquale et Elisa ont reproduit une véritable chorégraphie.

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L'IMAGE DU JOUR. Un duo de personnes âgées danse sur Michael Jackson en Italie. Le 6 août, à Rome, un homme et une femme se sont retrouvés sur la Piazza Testaccio, ont diffusé de la musique de Michael Jackson et ont commencé à danser, immortilsés par les passants ! Crédits : The Tour Guy / Instagram

♬ son original - Paris Match

La vidéo devient virale

Les retraités se sont rencontrés lors d’un cours de danse et se produisent régulièrement en plein air l’été. Leur performance a été filmée et la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale puisqu’elle a recueilli des milliers de likes et de commentaires.

“Personne n’aurait jamais imaginé qu’on ferait un tel buzz”, a confié Elisa Fava à l’AFP.

Elisa Fava et Pasquale InannotaCrédit photo : AFP

La suite après cette vidéo

Ils passent à la télévision

Mais les danseurs n’ont pas connu le succès uniquement sur les réseaux sociaux. Leur vidéo a pris tellement d’ampleur que le couple a été invité sur Rai Uno, la première chaîne publique italienne, ainsi que dans d’autres émissions de télévision.

Si les retraités dansent pour le plaisir, ils cherchent aussi à faire passer un message et encourager les seniors à rester actifs et à ne pas renoncer à leur passion avec l’âge. En suivant ce précepte, Pasquale et Elisa vont continuer à danser aussi longtemps que possible.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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