VIDÉO : à Rome, un couple de retraités crée le buzz en dansant sur “Beat It” de Michael Jackson

Il y a quelques jours, un couple de retraités a été aperçu en train de danser sur “Beat It” de Michael Jackson en plein coeur de Rome. Leur chorégraphie est rapidement devenue virale.

Pasquale Inannota, 70 ans, est professeur de danse à la retraite. Avec sa partenaire Elisa Fava, 79 ans, ils sont récemment devenus de vraies stars sur les réseaux sociaux.

En effet, le couple a été vu en train de danser en plein coeur de Rome, sur la plage Testaccio. Pasquale et Elisa ont reproduit une véritable chorégraphie.

@parismatch L'IMAGE DU JOUR. Un duo de personnes âgées danse sur Michael Jackson en Italie. Le 6 août, à Rome, un homme et une femme se sont retrouvés sur la Piazza Testaccio, ont diffusé de la musique de Michael Jackson et ont commencé à danser, immortilsés par les passants ! Crédits : The Tour Guy / Instagram ♬ son original - Paris Match

La vidéo devient virale

Les retraités se sont rencontrés lors d’un cours de danse et se produisent régulièrement en plein air l’été. Leur performance a été filmée et la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale puisqu’elle a recueilli des milliers de likes et de commentaires.

“Personne n’aurait jamais imaginé qu’on ferait un tel buzz”, a confié Elisa Fava à l’AFP.

Crédit photo : AFP

La suite après cette vidéo

Ils passent à la télévision

Mais les danseurs n’ont pas connu le succès uniquement sur les réseaux sociaux. Leur vidéo a pris tellement d’ampleur que le couple a été invité sur Rai Uno, la première chaîne publique italienne, ainsi que dans d’autres émissions de télévision.

Si les retraités dansent pour le plaisir, ils cherchent aussi à faire passer un message et encourager les seniors à rester actifs et à ne pas renoncer à leur passion avec l’âge. En suivant ce précepte, Pasquale et Elisa vont continuer à danser aussi longtemps que possible.