Un médecin met enfin les choses au clair : faire la sieste en journée a de nombreux bénéfices et ne mérite pas qu'on culpabilise

Arrêtons de culpabiliser de dormir en journée. C’est la déclaration d’un médecin qui en profite pour rappeler les nombreux avantages de la sieste.

Faire la sieste : une bonne habitude pour notre santé

Il y a quelques semaines, l’acteur Jon Bernthal (actuellement à l’affiche de L’Odyssée) a fait le buzz en déclarant dans son podcast "Real Ones" qu’il ne « fait pas confiance aux gens qui font la sieste ». Selon lui, dormir en journée est « absurde ».

Même s’il s’est excusé ensuite pour ses propos, Jon Bernthal ferait bien de changer d’avis car les siestes, comme le sommeil, sont vitales pour la santé. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, le docteur Jean-Marc Sène rappelle à quel point une courte sieste permet de lutter contre le stress et la fatigue. Ainsi, il demande à ce qu’on n’arrête de faire culpabiliser ceux qui la pratique.

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La meilleure durée pour une sieste réparatrice

Crédit photo : BartekSzewczyk/ iStock

Si vous faites la sieste après le déjeuner, le médecin conseille de ne pas dormir au-delà de 20 minutes. Ce lapse de temps correspond au premier cycle qui est « le plus court », rappelle-t-il. C’est donc la durée parfaite pour une sieste afin de repartir de bon pied pour le reste de la journée.

Mais gare à ne pas dépasser ces 20 minutes, auquel cas vous entrez dans « les cycles suivants qui durent plus longtemps et donc dans un sommeil profond ». Résultat, vous aurez du mal à vous réveiller. Pour éviter cela, mettez un minuteur qui sonnera au bout de 30 minutes maximum. D’ailleurs, mieux vaut dormir après le déjeuner pour éviter le fameux coup de barre du début d’après-midi. Vous pouvez même faire votre sieste après votre café car ce dernier agit pendant le sommeil.

Enfin, Jean-Marc Sène conseille de ne pas faire de sieste trop tard, soit après 16 heures, au risque de grignoter le sommeil de la nuit suivante. Alors, si la prochaine fois vous vous en voulez de faire une sieste, rappelez-vous qu’elle a de nombreux bénéfices : elle améliore aussi la concentration, la mémoire et la vigilance. Il est donc enfin temps qu’on arrête de culpabiliser de piquer un petit somme.