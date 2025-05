Ce métier sans diplôme recrute partout en France et il offre de nombreux avantages !

Vous cherchez du travail mais vous ne savez pas vers quelle voie vous tourner ? Pour vous aider, voici un secteur qui recrute activement en France. Il est accessible sans aucun diplôme et est l’un des métiers les plus avantageux du pays.

Il n’est pas toujours évident de savoir vers quel domaine se tourner quand on cherche un emploi. Pour orienter vos recherches, vous pouvez choisir des professions selon plusieurs critères comme votre expérience, vos diplômes, vos passions ou encore le salaire. Si vous cherchez avant tout à gagner de l’argent, ces deux professions recrutent et proposent des salaires en forte hausse.

Si vous ne savez vraiment pas vers quelle voie vous diriger, ne candidatez pas à la première offre d’emploi que vous voyez car vous pourriez tomber sur le métier le plus ennuyeux au monde. Pour maximiser vos chances de trouver du travail, tournez-vous vers les secteurs qui recrutent comme cette profession qui offre plus de 100 000 postes à pourvoir cette année.

En plus de ces possibilités, un autre secteur recrute beaucoup en France. Les profils recherchés peuvent venir de tous les horizons et n’ont pas besoin d’avoir un diplôme. Cerise sur le gâteau : il s’agit de l’un des métiers les plus avantageux de France.

Crédit photo : iStock

Devenir chef de bord

Ce métier n’est autre que celui de “chef de bord” à la SNCF, communément appelé “contrôleur”. En plus de vérifier les titres de transport des voyageurs dans les trains, les chefs de bord informent les passagers, assurent leur sécurité, veillent à la propreté du train et au bon fonctionnement des installations à bord. Côté rémunération, le chef de bord d’un TGV international peut gagner entre 30 000 et 35 000 euros bruts par an.

S’il n’exige aucun diplôme, ce métier a un autre point fort : il est l’une des professions les plus avantageuse de France. Selon Le Journal du Net, un chef de bord a droit à 28 jours de congés et RTT, plusieurs gratifications, une indemnité mensuelle pour la garde d’enfants ainsi qu’un intéressement et une prime annuels. En plus de cela, les chefs de bord peuvent voyager quasi gratuitement sur tous les trains de France et profitent de tarifs avantageux pour les voyages. La mutuelle d’entreprise est également prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.

Crédit photo : iStock

Si ce métier offre de nombreux avantages, il a également quelques inconvénients comme les déplacements professionnels et le travail le week-end et les jours fériés. Pour maximiser vos chances d’être sélectionné pour ce poste, mettez en valeur vos bonnes aptitudes relationnelles. Notez également que pour être chef de bord sur des lignes internationales, la maîtrise des langues étrangères est obligatoire. Enfin, la mobilité géographique est également un plus pour être recruté et bénéficier de tous les avantages du poste.