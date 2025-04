Les jeunes se jettent sur ce métier méconnu au salaire de 70 000 euros qui ne nécessite pas de diplôme

Ce métier méconnu attire de plus en plus la génération Z. Il faut dire qu’il ne requiert aucun diplôme universitaire tout en offrant un salaire de 70 000 euros annuels.

Pour faire un métier bien rémunéré, on pense à tort qu’il faut forcément faire de grandes et longues études. En particulier lorsque cela touche au secteur médical. Pourtant, il existe un métier peu connu qui offre un accès rapide à l’emploi chez les jeunes (et moins jeunes) sans diplôme traditionnel requis.

Ce métier fait partie du secteur médical et attire de plus en plus de jeunes à la recherche d’un emploi stable et à la rémunération attractive. Outre ces deux aspects, ce métier ne nécessite en plus aucun diplôme universitaire.

Crédit photo : Patricio Nahuelhual/ iStock

Ce métier pas comme les autres, c’est stérilisateur chirurgical. Pour y parvenir, les élèves doivent suivre un programme spécifique disponible dans des collèges communautaires. Pour cela, il vous faut suivre une formation qui dure moins d’un an.

Une formation d’un an avant d’entrer dans le monde médical

Crédit photo : andreygonchar/ iStock

Durant leur apprentissage, les élèves apprennent à réaliser des tâches dans le milieu hospitalier. D’après le site Média avenir, les élèves apprennent à manipuler les instruments médicaux et à respecter les règles strictes des protocoles sanitaires.

La formation se fait généralement en moins d’un an et est accompagnée d’un stage de 400 heures rémunéré. À l’issue de ce stage, où les élèves doivent mettre en pratique leurs connaissances théoriques apprises durant l’année, un certificat technique médical est décerné.

La formation de stérilisateur chirurgical n’est pas prise à la légère puisqu’il en va de la sécurité et de la santé des patients. Le technicien chirurgical a donc une importance capitale dans ce secteur. C’est peut-être cette responsabilité qui attire notamment la gen Z.

Enfin, le métier de stérilisateur médical permet d’évoluer dans le secteur comme par exemple vers la radiologie médicale. Le salaire de stérilisateur s’élève à 70 000 euros par an et peut augmenter.