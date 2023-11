Elle dépense 40 000 euros pour transformer son corps, les internautes choqués en découvrant ses photos d'avant

Aux États-Unis, une jeune fille a dépensé une petite fortune pour modifier son corps. Tatouages, piercings, langue fendue en deux… Cette dernière est au fil des années devenue méconnaissable.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Orylan est une créatrice de contenu américaine qui gagne sa vie sur OnlyFans, où cette dernière rencontre un grand succès auprès de ses abonnés.

La raison ? La jeune fille de 24 ans ne passe pas inaperçue. En effet, Orylan est accro à la modification corporelle depuis dix ans. Résultat : cette dernière est simplement méconnaissable.

L'influenceuse a dépensé plus de 50 000 dollars (environ 46 000 euros) pour réaliser sa métamorphose physique. C’est à l’âge de 14 ans que la jeune fille s’est fait tatouer pour la première fois.

Aujourd’hui, son corps est recouvert de tatouages et de piercings. Outre ses nombreux tattoos, Orylan a également subi une liposuccion ainsi qu’une augmentation mammaire.

Mais ce n’est pas tout ! Elle s’est aussi fait poser de crocs et un implant en forme de coeur sous la main. Enfin, elle s’est fait tatouer les globes oculaires et couper la langue en deux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne regrette pas ses opérations.

Son look divise la toile

Aujourd’hui, son apparence aussi dérangeante que fascinante divise les internautes. Celle qui l’habitude de poster des photos d’elle sur les réseaux sociaux reçoit un grand nombre de commentaires sur son look.

«Certaines personnes pensent que je suis diabolique ou démoniaque (…) Je reçois tellement de haine de la part des internautes», explique Orylan auprès du Daily Mail.

Avant d’ajouter : «Ils aiment se cacher derrière des écrans et me détester parce qu'ils ne sont pas heureux (…) Je suis heureuse avec moi-même et c'est tout ce qui compte».

Selon ses dires, c’est son apparence unique qui lui permet de gagner près de 15 000 dollars (environ 14 000 euros) par mois sur OnlyFans.

Comme le précise le média britannique, Orylan peut aussi compter sur le soutien de ses admirateurs, qui ne tarissent pas d’éloges à son sujet, comme le démontre cette série de compliments repérés sous ses publications Instagram :

«Une déesse», «Tu es magnifique», «Tu me terrifies de la manière la plus sexy qui soit», «Une reine», «Tu es tellement belle», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

