Elle vend des vidéos et photos X sur OnlyFans, son entreprise l'apprend et prend une décision radicale

Annie Knight est une jeune femme qui a eu la mauvaise surprise de se faire virer suite à un contenu qu’elle a partagé sur une plateforme en ligne. On vous en dit plus.

Voici ce qu’il peut arriver si vous partagez secrètement du contenu en ligne sur une plateforme telle que OnlyFans. Pour rappel, cette plateforme est notamment connue pour proposer des photos exclusives, plus ou moins sexy.

Comme le rapporte Ladbible, Annie Knight, a déclaré dans l’émission australienne Insight sur SBS, avoir été virée de son emploi lorsque son entreprise a découvert qu'elle avait un profil sur cette plateforme. Pourtant, la jeune femme affirme que c’était sa plus grande peur : "C’est la dernière chose que je voulais." Et cela ne s’est pas arrêté là.



Crédit photo : Annie Knight

Les trois raisons de son licenciement

Cinq jours après avoir décroché un nouvel emploi, quelques années après le premier incident, elle a raconté avoir reçu “un e-mail l'informant de la résiliation du contrat”. Elle a confié que l'e-mail contenait des captures d'écran de son compte OnlyFans ainsi que trois raisons de son licenciement. Parmi les raisons, on retrouvait : “la détention d’une activité parallèle secrète”, la publication “d’images pornographiques en ligne” et l’emploi d’un langage “grossier”.

Elle a ajouté : “Au cinquième jour, je détestais tellement ce travail que je n'allais pas contester la décision. Mais j'étais vraiment très bouleversé et très en colère contre cette décision." Désormais, tout roule pour la jeune femme qui cartonne sur la plateforme.

Crédit : Annie Knight

Depuis 2020, elle est considérée comme la créatrice de contenus OnlyFans la plus active d’Australie ainsi que la femme “la plus sexuellement active d'Australie”. Elle aurait déjà eu des relations sexuelles avec plus de 300 personnes. Elle a déclaré dans l’émission : “Le sexe me fait du bien. C'est censé vous faire du bien.” Elle touche aujourd’hui plus de 1000$ par jour, soit environ 950€.