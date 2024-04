VIDÉO : de nombreux enseignants inquiets face aux comportement de la génération Alpha, ils tirent la sonnette d'alarme

Le problème de l’éducation des élèves à l’école n’a pas de frontières. De plus en plus de professeurs prennent la parole pour dénoncer le comportement irrespectueux et agressif de la génération alpha (Gen alpha), ces enfants nés entre 2010 et 2024.

Une jeune professeure américaine a évoqué les nombreux problèmes qu’elle et nombre de ses collègues rencontrent chaque jour à l’école avec un certain groupe d’élèves : la génération Alpha.

Sur TikTok, Teresa Kaye Newman raconte son calvaire à l’école. Elle n’en peut plus des manières grossières et du comportement provocant des élèves d’aujourd’hui. Selon elle, le problème a été caché sous le tapis depuis bien trop longtemps. La trentenaire prend ainsi l’exemple des commentaires négatifs qu’elle reçoit à chaque fois qu’elle aborde le sujet.

« Certains d’entre vous devraient arrêter de chercher des excuses : “Vous blâmez simplement les enfants”, “Vous êtes tellement méchante”, [écrivent les internautes]. Non, ce n’est pas le cas. Le problème est que nous avons cette génération de parents qui ne veut pas assumer la responsabilité de ne pas faire ce qu’ils doivent faire pour élever des enfants autonomes, socialisés ou gentils. Et non, ce n’est pas la faute de l’enfant », abonde Teresa.

Selon elle, on peut trouver plein d’excuses (iPhone, réseaux sociaux, COVID…), mais la principale raison de ce comportement déplorable reste l’éducation des parents.

« L'expérience la plus traumatisante de ma vie »

Capture d'écran. Crédit photo : teresakayenewman/ TikTok

Pour appuyer son argument, la professeure a joint dans sa vidéo des extraits de jeunes professeurs américains (parfois âgés de 22 ans) qui témoignent de leur ras-le-bol de la génération Alpha. Ils disent être effrayés par leur comportement.

La première à témoigner déclare : « Devoir enseigner et travailler avec des enfants a été l'expérience la plus traumatisante de ma vie ». Et la jeune femme détaille ensuite les problèmes dont semblent se plaindre les professeurs de l’éducation nationale dans notre pays mais également aux États-Unis :

« Ils ne respectent aucune autorité. Vous leur demandez quoi que ce soit, ils vous répondent “Non” et “La ferme”. Ils lancent des objets sur d’autres camarades de classe. Vous leur dites : “Est-ce que tout le monde peut s'asseoir à sa place ?”, [ils répondent] “Je ne veux pas”, “Je ne fais pas ça”, “Vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire”, “Vous n’êtes pas ma mère” ».

original sound - Newman Music Academy @teresakayenewman Lets talk about Gen Alpha kids. Young teachers and Gen Z are recognizing their poor behavior and social/academic deficits… why are we still trying to pretend like this is not a problem we should discuss? #teacher

Le professeur suivant critique leur niveau scolaire : « j'enseigne en 5ème, mais ils ont un niveau de primaire ». Son confrère est plus pessimiste encore : « J’ai 22 ans et je vous le dis, nous sommes de loin condamnés. Ces enfants s'en moquent. J'ai des élèves, tout ce qu'ils veulent faire toute la journée, c'est se défoncer ».

Une dernière professeure s’en prend cette fois-ci aux parents : « Pourquoi vos enfants sont-ils si horribles ? Et plus important encore, pourquoi trouvez-vous cela si drôle ? Vos enfants ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils sont mal élevés ».

Teresa Kaye Newman conclut enfin sa vidéo en indiquant qu’elle a tiré la sonnette d’alarme en mai 2023 mais que rien n’a été fait. Elle demande ainsi du changement et une prise de responsabilité de la part des parents, mais également des enfants.