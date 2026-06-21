Coupe du monde 2026 : les pauses fraîcheur remplacées par des... pauses gourmandes sur M6 !

La Coupe du monde a commencé et comme vous l'avez sans doute remarqué, les pauses fraîcheur ont été remplacées par des pauses gourmandes qui en font saliver plus d'un sur M6. Une idée géniale de Caprice des Dieux qui ravit les spectateurs !

La Coupe du monde de football 2026 a commencé ce jeudi 11 juin et on connaît déjà les gagnants des premiers matchs. Pendant l'événement sportif, de nombreux supporters se rassemblent et si vous êtes passionné de football, sachez qu’il existe une chaîne prête à vous payer 42 000 euros pour regarder tous les matchs.

Si vous avez suivi le début de la compétition, vous avez sans doute remarqué une nouveauté cette année : les pauses fraîcheur ont fait leur apparition sur le terrain, et ce quelles que soient les conditions météorologiques. Et Caprice des Dieux a décidé de faire plaisir aux footeux épicuriens en remplaçant cette pause fraîcheur par... une pause gourmande !

Des pauses fraîcheur pendant les matchs de la Coupe du monde

Pour rappel, la pause fraîcheur a été adoptée par la FIFA en 2024. Elle permet à l’arbitre d’un match d’accorder une pause de trois minutes au milieu de chaque mi-temps pour permettre aux joueurs de se désaltérer et de s’hydrater. Cet été, ces pauses sont donc systématiques durant chaque match, qu'il fasse chaud ou non.

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Pendant cette interruption, les deux-tiers du break sont réservés à l’analyse du match et à ce qui se passe dans le stade. Une minute est quant à elle consacrée à la publicité. Et si vous avez été attentif, vous avez peut-être salivé devant ces programmes inédits...

Caprice des Dieux transforme la pause fraîcheur en pause gourmande

En effet cette année, les publicités sont spéciales, notamment grâce à un partenariat entre M6 et Caprice des Dieux, le célèbre fromage. À l’occasion de la Coupe du monde, M6 diffuse en effet des publicités de la marque de fromage, qui a adapté ses spots commerciaux pour l’occasion et qui lance un concept gourmand qui va faire saliver les footeux.

Caprice des Dieux a dévoilé des publicités en lien avec la Coupe du monde et les pauses fraîcheur des joueurs, qui deviennent... des “pauses gourmandes” ! L’occasion de grignoter devant la télévision pendant que les joueurs se désaltèrent. Et s’il fait chaud, rien de tel qu’un Caprice des Dieux à partager ensemble pendant les matchs !

Un programme gourmand qui donne envie !