Airbnb : voici les 10 départements ruraux où les hôtes gagnent le plus d'argent

Comme chaque année, la plateforme de location Airbnb a réalisé une enquête pour analyser les revenus perçus par les propriétaires. L’étude dévoile un top 10 des départements ruraux qui rapportent le plus d’argent aux hôtes.

Le 20 mai dernier, Airbnb a dévoilé les résultats de sa dernière enquête annuelle, qui vise à analyser les pratiques des hôtes et des voyageurs, ainsi que la gestion des revenus perçus par les propriétaires des logements.

Selon les résultats de l’étude, les hôtes auraient gagné 3 800 euros en moyenne en 2021, ce qui équivaut à un mois et demi de salaire supplémentaire.

Les 10 départements les plus rentables

Dans son enquête, Airbnb a classé les départements ruraux dans lesquels les hôtes gagnent le plus d’argent. Sur le podium, on retrouve le Jura (4 800 euros), le Loir-et-Cher (4 500 euros) et la Vendée (4 300 euros). Le reste du classement comporte le Vaucluse, l’Eure, la Manche, l’Ardèche, la Côte-d’Or, la Dordogne et le Haut-Rhin.

L’étude dévoile également que la grande majorité (60%) des propriétaires utilisent l’argent de leur location pour joindre les deux bouts. Un hôte sur trois arriverait à faire face à la hausse des prix grâce à sa location, et se servirait de cet argent pour arrondir ses fins de mois.

En plus de cela, 49% des propriétaires sondés se serviraient de l’argent gagné pour améliorer leur logement. Ces derniers visent à rendre leur bien plus vert et durable, un critère souvent demandé par les clients. L’année dernière, plus de 45% des hôtes ont mis à disposition des moyens de recyclage ou de compostage, et ont acheté des produits d’entretien respectueux de l’environnement.