Angleterre : une adolescente se fait bannir de TikTok à cause de son...acné !

En Angleterre, une adolescente âgée de 16 ans a été bannie du réseau social TikTok à cause de ses boutons…d’acné !

Eva Grant est une adolescente âgée de 16 ans originaire de York, en Angleterre. En novembre dernier, celle qui a remporté un concours de beauté s’est fait bannir du réseau social TikTok à cause de ses boutons d’acné.

Crédit Photo : Eva Grant

Elle se fait bannir de TikTok à cause de son acné

À l’époque, la jeune fille - qui souffre d’acné sévère - n’hésitait pas à afficher fièrement ses problèmes de peau dans ses publications. L’objectif ? Normaliser l’acné et encourager ses abonnés à s’accepter.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ses vidéos ont été jugées «horribles» par la plateforme chinoise. En d’autres termes, elle ne respectait pas les consignes communautaires de l’application :

«Après deux semaines, TikTok a supprimé mon compte car ma peau a ‘cassé les lignes directrices’ de l’application, car apparemment elle était horrible, et ne représentait pas leurs valeurs», avait expliqué l’influenceuse à la BBC.

Avant d’ajouter : «Tout ce que je postais, je m’assurais que cela rentre dans les lignes directrices. Je ne disais pas de gros mots, je n’étais pas vulgaire, rien de tout ça… J’ai même tout vérifié avec ma mère avant de poster les vidéos».

Crédit Photo : Eva Grant

L’application reconnaît son erreur

Face à cette situation, Eva Grant s’est empressée d’envoyer un courriel à TikTok pour obtenir des explications, sans succès. Elle a également créé un deuxième compte, qui n’a pas été bloqué.

«J’ai complètement changé et maintenant je me dis que l’acné est ce qui nous rend différent, et ce qui nous rend différend nous rend magnifique», a confié la jolie blonde au micro de la célèbre radio.

Crédit Photo : Eva Grant

Contacté par la BBC, TikTok a déclaré que la suppression du compte d’Eva Grant était une erreur : «Nous espérons qu'Eva continuera à utiliser TikTok pour encourager et conseiller les autres, et pour partager son histoire», avait déclaré un porte-parole de l’entreprise.

De son côté, la mère d’Eva a confié au magazine Insider que sa fille était une véritable battante.