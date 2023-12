Un couple fait un plan à trois avec l'une des demoiselles d'honneur le soir de son mariage

En Angleterre, une femme a laissé son époux coucher avec sa demoiselle d’honneur pendant la nuit de noces. La raison ? Elle trouvait cette situation amusante.

Love Don’t Judge est une émission de télévision britannique qui met en lumière les «relations non conventionnelles qui perdurent malgré les obstacles sociaux». Récemment, le show télévisé a reçu un couple de jeunes mariés qui se fichent des normes.

Katey, une jeune femme 26 ans originaire de Plymouth (Angleterre), a épousé Dan, 25 ans, son petit ami depuis six ans, lors d'une cérémonie intime dans le Devon, en septembre dernier. Depuis le début de leur relation, ces derniers forment un couple libertin.

Crédit Photo : Love Don’t Judge

Dans cet épisode, Katey - qui se revendique bisexuelle - explique qu’elle a laissé son mari coucher avec sa demoiselle d’honneur pendant leur nuit de noces. Dans un premier temps, les deux époux ont invité l’une des demoiselles d’honneur à les rejoindre dans la chambre à coucher le soir de leur mariage.

«Nous avons fini par emmener une de mes amies dans notre chambre. Nous avons bu quelques verres et nous avons fini par faire un plan à trois avec elle et c'était très amusant. C'est l'une de mes meilleures amies, donc on était très à l'aise», raconte Katey sur le plateau de l’émission. De son côté, Dan a également apprécié cette expérience : «Le fait que ce soit un jour si spécial rend les choses encore plus mémorables».

Crédit Photo : Love Don’t Judge

Un mode de vie qui ne passe pas auprès de leurs proches

Comme le précisent les deux jeunes gens, leur mode de vie ne passe auprès de leurs proches. En effet, la famille de Katey a pris ses distances avec elle lorsqu’elle a découvert que la jeune femme avait des relations intimes avec d’autres personnes.

«Je pense qu'une grande partie du jugement que j'ai reçu venait de ma famille. Ils désapprouvaient ce que je faisais et ils ne me parlent plus vraiment à cause de cela», a-t-elle expliqué.

Crédit Photo : Love Don’t Judge

Résultat : son entourage a refusé d’assister à son mariage et de soutenir le couple. Fort heureusement, Katey et Dan ont pu compter sur le soutien de leurs amis.

Les jeunes mariés se sont rencontrés par le biais d’amis en commun. Et c’est en discutant de leurs fantasmes respectifs que le couple a décidé de débuter une relation libertine :

«Au début, j’avais peur. Je pensais qu’il serait difficile de voir mon partenaire avec une autre femme, mais en fait, j’ai trouvé ça très excitant. La jalousie fait partie du processus, cela rend l’acte encore plus excitant», explique Katey.