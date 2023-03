Après 30 ans de vie commune, une mère de famille refuse d'épouser son compagnon pour une raison surprenante

Dans une lettre adressée à la conseillère en amour du magazine Mirror, une jeune femme explique que sa mère a refusé la demande en mariage de son père, après 30 ans de vie commune. Une situation compliquée pour toute la famille.

« La vie, c'est comme une boîte de chocolats. On ne sait jamais sur quoi on va tomber». Cette citation du film Forrest Gump illustre très bien l’histoire de cette lectrice du magazine The Daily Mirror.

Dans une lettre adressée à Coleen Nolan, conseillère en amour du tabloïd britannique, la jeune femme âgée de 30 ans explique que sa famille se trouve dans une situation délicate depuis les fêtes de fin d’année.

Comme le précise l’autrice du message, ses parents ne se sont jamais mariés alors qu’ils sont ensemble depuis 30 ans. Contre toute attente, son père a décidé de demander sa mère en mariage le jour de ses 60 ans.

Elle refuse la demande de son compagnon après 30 ans de vie commune

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le patriarche a sorti le grand jeu pour que la demande se déroule comme dans un rêve. En effet, ce dernier a acheté une bague avant de réserver une table au restaurant. Mais ce n’est pas tout ! Il a également réservé des vacances pour fêter l’événement.

Le hic ? La mère de famille a tout simplement refusé d’épouser son compagnon. Selon elle, cette décision aurait pu fragiliser la solidité de leur couple. En d’autres termes, elle ne voit pas l’utilité d’officialiser leur union alors que leur relation se passe à merveille depuis 30 ans.

« Mon père a été brisé, il se sent très mal et rejeté», a confié la trentenaire dans sa missive. Je ne sais pas quoi faire pour qu’il se sente mieux ou si je devrais essayer de parler à ma mère (…) Aidez-moi svp !».

De son côté, la love coach comprend parfaitement les deux points de vue des amoureux. C’est pour cette raison qu’elle encourage la jeune femme à avoir une conversation à coeur ouvert avec sa maman pour comprendre les raisons de son refus.

La spécialiste recommande aussi à cette dernière de «pousser ses parents à discuter afin de se rassurer mutuellement».