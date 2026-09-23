Autrefois en ruines, cette maison de 1834 a été déplacée et restaurée : elle est en vente pour 32 millions de dollars

Cette maison de luxe appartenant à un capitaine s’est transformée au fil des décennies, résistant aux changements. Aujourd’hui, elle est l’une des maisons les plus prisées de Nantucket.

Sur l’île de Nantucket, dans le Massachusetts, une maison se démarque des 800 autres maisons datant d’avant la guerre civile américaine. Cette villa de luxe a été construite en 1834 pour le capitaine George C. Gardner, un descendant de Richard Gardner, l’un des premiers colons anglais de l’île.

Aujourd’hui connue sous le nom de George C. Gardner House, la villa de style grec a traversé les décennies et survécu aux changements. Elle a changé d’emplacement et subi deux restaurations majeures. Son histoire est ainsi marquée par plusieurs transformations, bien avant sa mise en vente actuelle.

Car cette demeure n’a pas toujours présenté le visage d’une propriété de luxe. Autrefois en ruines, elle a été déplacée avant de retrouver une nouvelle vie. Entre sa construction pour un capitaine et ses aménagements modernes, près de deux siècles séparent les débuts de cette maison de son apparence actuelle.

Une villa de 650 mètres carrés

Crédit photo : Realtor.com

D’une superficie de 650 mètres carrés, la George C. Gardner House se distingue par son style extérieur du XIXe siècle et son intérieur moderne. La propriété comprend également une piscine et un cottage séparé de trois chambres.

Ce bâtiment indépendant vient compléter les espaces de la maison principale. La propriété ne se résume donc pas à sa façade historique : elle réunit plusieurs lieux de vie, avec des chambres dans la demeure comme dans le cottage, ainsi que des espaces extérieurs autour de la piscine.

À l’extérieur, la villa de luxe offre des colonnes, cinq grandes baies vitrées et une terrasse surélevée. Ce type de terrasse servait autrefois aux épouses des marins pour surveiller le retour des navires.

Ces éléments rappellent le passé de la demeure, construite pour un homme de mer. Ils participent aussi au contraste entre l’architecture ancienne visible depuis l’extérieur et les équipements que l’on découvre à l’intérieur.

Dans les années 1920, la villa, alors en ruines, a été achetée par Gladys Wood, qui a décidé de déplacer la maison sur Main Street, où elle demeure toujours.

Cet épisode constitue l’une des particularités de son histoire : la maison que l’on voit aujourd’hui sur cette rue n’a pas été construite à cet emplacement. Son parcours comprend donc un véritable déplacement du bâtiment, en plus des travaux de restauration réalisés à différentes époques.

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L’alliance du style du XIXe siècle et du moderne

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La nouvelle propriétaire a fait appel à l’architecte Alfred Shurrocks pour rénover la maison. Ce dernier était un habitué de l’île et de ce style puisqu’il était déjà à l’origine de la restauration de la maison Jethro Coffin, la plus ancienne maison de Nantucket.

Au début des années 2000, la George C. Gardner House a connu une seconde rénovation, qui a duré cinq ans, menée par un spécialiste venu de New York, Joseph Pell Lombardi. La villa s’est ensuite vendue pour 9,5 millions de dollars.

Deux grandes campagnes de travaux ont ainsi jalonné son histoire, à plusieurs décennies d’intervalle. La première est liée à la propriétaire qui l’a achetée en ruines, tandis que la seconde s’est déroulée au début du XXIe siècle.

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Comme évoqué plus haut, la villa offre un intérieur moderne avec une cuisine, un salon, une bibliothèque, une salle à manger, des espaces de vie, quatre chambres, des salles de bains, ainsi qu’un accès direct à la piscine, un bureau et une terrasse privée.

La maison se situe sur la rue principale de l’île, entourée de l’architecture historique de Nantucket, de ses restaurants, de ses galeries et de ses boutiques. La George C. Gardner House est aujourd’hui en vente au prix de 32 millions de dollars.

Ce montant représente plus de trois fois le prix de vente de 9,5 millions de dollars mentionné après la seconde rénovation. Il s’agit toutefois du prix demandé pour la propriété : le montant d’une éventuelle transaction reste à connaître.