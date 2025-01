Après les Millenials, la gen Z et la génération Alpha, les jeunes nés en 2025 appartiendront à la génération Bêta

Chaque génération porte un nom et désormais, les bébés qui naîtront entre 2025 et 2039 appartiendront à la génération Bêta. Explications.

Depuis des années, les générations portent un nom bien précis qui correspond à leur année de naissance. Ce phénomène a commencé avec les baby-boomers, les enfants nés entre 1946-1964. Il s’agit de la première génération à avoir un nom, tiré de l’expression “baby-boom” repris dans de nombreuses études sociologiques.

Par la suite, les enfants nés entre 1965 et 1980 ont appartenu à la génération X. Ce nom a été donné par Robert Capa avant d’être repris dans le monde entier. Cette génération a connu la période après-guerre et a grandi dans un monde d’incertitude économique et de chômage. La génération X a précédé les Millenials (1981-1996), une génération qui a connu le développement d’internet, des téléphones portables et des réseaux sociaux.

Crédit photo : iStock

Enfin, la génération Z (1997-2009) est apparue. Très connectée au numérique dès sa naissance, elle se remarque également par ses problèmes dans la vie professionnelle. En effet, de nombreux jeunes de la Gen Z sont licenciés peu de temps après avoir été embauchés. Par la suite, c’est Mark McCrindle, démographe et chercheur en sciences sociales, qui a eu l’idée du nom de “génération Alpha” pour les bébés nés entre 2010 et 2024. Cette génération a été la première à grandir dans un monde dominé par l’intelligence artificielle.

L’arrivée de la génération Bêta

Désormais, les enfants nés entre 2025 et 2039 appartiennent à la génération Bêta. Cette génération vivra dans un monde ancré dans les technologies et devra faire face à de nombreux défis.

“Ils vont vivre dans un monde rempli de contenus générés par des IA et ils vont devoir faire la part entre ce qui est humain et ce qui ne l’est pas. Alors que la génération Alpha a connu l’essor des technologies intelligentes et de l’intelligence artificielle, la génération Bêta vivra dans une ère où l’IA et l’automatisation seront pleinement intégrées dans la vie quotidienne, de l’éducation et des lieux de travail aux soins de santé et de loisirs”, a expliqué Mark McCrindle à TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Si la génération Bêta vient d’apparaître, on connaît déjà le nom des générations suivantes. En effet, les enfants nés entre 2040 et 2054 appartiendront à la génération Gamma tandis que ceux nés entre 2055 et 2069 seront de la génération Delta.