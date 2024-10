Pourquoi les jeunes de la Génération Z sont-ils souvent licenciés peu de temps avoir avoir été embauchés ?

Selon un récent rapport, 6 entreprises sur 10 affirment avoir licencié un jeune diplômé universitaire embauché la même année. Un phénomène courant qui s’explique par de nombreuses raisons.

La génération Z regroupe les personnes nées entre 1997 et 2010. Cette génération a grandi en même temps que le développement d’internet et des réseaux sociaux. Elle a son propre langage, ses propres codes et une façon d’appréhender le travail bien à elle. Pour savoir si vous faites partie de la génération Z, voici quelques signes distinctifs.

Cependant, cette façon de penser différente des autres générations serait mal vue par les employeurs, selon un rapport dévoilé par Intelligent, une plateforme de conseil en éducation et en carrière.

Crédit photo : iStock

Cette enquête a été menée auprès de 1 000 responsables de recrutement et les résultats sont clairs : les personnes issues de la génération Z sont souvent licenciées peu de temps après avoir été embauchées. En effet, 6 entreprises sur 10 affirment avoir licencié un jeune diplômé embauché la même année.

Pourquoi les jeunes sont licenciés ?

Selon les employeurs, les raisons des licenciements sont nombreuses mais récurrentes. Les jeunes entreraient dans le monde du travail sans vraiment y être préparés. Aujourd’hui, 1 employeur sur 6 hésite à embaucher de jeunes diplômés universitaires.

“Ils ne connaissent pas les compétences de base pour l’interaction sociale avec les clients et les collègues, ni l’étiquette sur le lieu de travail. Par conséquent, il incombe à l’entreprise d’intégrer correctement le nouvel employé et de lui donner une formation complète. En outre, le patron doit agir en tant que coach et manager”, explique Holly Schroth, maître de conférence à l’université de Californie, à Euronews.

Crédit photo : iStock

Selon les recruteurs, la jeune génération se vexerait plus facilement et serait confrontée à un manque de motivation et de professionnalisme. Les jeunes ne prendraient pas d’initiatives, seraient souvent en retard, auraient du mal à gérer leur charge de travail. Ils présenteraient également des problèmes de communication car ils ne s’habilleraient ou ne s’exprimeraient pas de manière appropriée. D’après les employeurs, les jeunes ne sont pas bien préparés aux exigences du monde du travail. Ils acquièrent des compétences théoriques pendant leurs cours mais pas assez de compétences techniques, pourtant nécessaires.

“De nombreux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur peuvent éprouver des difficultés à entrer sur le marché du travail pour la première fois car cela peut représenter un énorme contraste par rapport à ce à quoi ils sont habitués tout au long de leur parcours éducatif. Ils ne sont souvent pas préparés à un environnement moins structuré, à la dynamique culturelle du lieu de travail et à l’attente d’un travail autonome”, explique Huy Nguyen, conseiller principal d’Intelligent, dans un communiqué.

Lors d’un entretien, les qualités recherchées par les employeurs seraient principalement l’esprit d’initiative et l’attitude positive. Les recruteurs accordent également de l’importance à l’expérience acquise par le biais de stages ou d’emplois, l’absence de discussions politiques et une présence appropriée sur les réseaux sociaux. Des qualités dont manqueraient cruellement les jeunes de la génération Z.

Ce n'est pas la première fois qu'une étude dévoile des lacunes chez les jeunes dans le monde du travail. Selon une étude parue en février dernier, les jeunes de moins de 30 ans seraient moins travailleurs et privilégieraient leur vie privée à leur vie professionnelle. Ils seraient également nombreux à préférer être au chômage plutôt que de travailler.