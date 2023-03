Elle devient enfin maman à 39 ans, après six fausses couches en deux ans

Marie Lerbeil, âgée de 52 ans, raconte dans son autobiographie le difficile cheminement qu’elle a dû traverser pour enfin devenir mère à 39 ans, après avoir fait six fausses couches en deux ans.

Concevoir un enfant est bien souvent un parcours du combattant et ce n’est pas Marie Lerbeil qui dira le contraire. Cette maman, originaire des Hautes-Pyrénées et aujourd’hui âgée de 52 ans, a choisi de témoigner de ce rêve si difficile à convertir en réalité.

Dans son livre paru en juillet 2022, intitulé “Vous avez des enfants ?” aux éditions Le Lys, elle évoque un long et douloureux chemin pour enfin devenir mère : “J’ai toujours voulu avoir des enfants mais je n’y arrivais pas. En deux ans, j’ai fait six fausses couches” confie-t-elle à Ouest-France.

Crédit photo : Marie Lerbeil

Six fausses couches en deux ans, une véritable torture. Sa première fausse couche a lieu en 2007 alors qu’elle a 36 ans : “Ça a été la plus difficile. La plus grosse claque de ma vie”.

Elle réussit à rebondir grâce au soutien de son mari, mais les fausses couches se succèdent sans explications médicales : “Quelques pistes ont été évoquées mais nous n’avons jamais eu de vraie réponse. Les spécialistes m’ont rapidement fait comprendre que ce n’était pas la peine d’insister, qu’il n’y avait aucun espoir et que je n’aurais jamais d’enfants”.

Forcément, chaque fausse couche amène à une période difficile au sein du couple, entre douleur et sentiment de culpabilité : “J’avais l’impression que c’était ma faute”.

“J’étais déterminée à y arriver car je rêvais d’être maman”

Cependant, en dépit des pronostics défavorables, Marie Lerbeil ne perd pas espoir : “Je ne sais pas comment mais j’ai toujours réussi à trouver l’énergie pour me relever. Même si j’étais très affectée par ce qui se passait, je n’ai jamais perdu espoir. J’étais déterminée à y arriver car je rêvais d’être maman”.

Si le couple n’arrivait pas à concevoir d’enfants, il envisageait alors l’adoption, mais très vite, le miracle va se produire. Marie va tomber enceinte de nouveau et va, cette fois-ci, aller au terme de sa grossesse en donnant naissance à son premier enfant, Martin, en 2010, à 39 ans.

Crédit photo : Marie Lerbeil

“C’était le plus beau jour de notre vie. Une joie indescriptible. Mais cela n’a pas été facile non plus car j’ai été hospitalisée pendant deux mois et perfusée 24 heures sur 24” relate-t-elle. Ensuite, deux ans plus tard, le couple accueille un second enfant, Anna.

Aujourd’hui, les deux enfants, âgés de 12 et 10 ans, se portent à merveille et la famille Lerbeil est conquise de bonheur. Si Marie a décidé de partager son histoire, c’est pour soutenir les femmes qui ne parviennent pas à tomber enceinte ou qui subissent également des fausses couches : “J’espère ne pas donner de faux espoirs mais il faut absolument se battre et ne pas abandonner”.

Le titre de son ouvrage “Vous avez des enfants ?” n’a rien d’anodin car c’est une question qui se pose généralement comme si cela était une chose évidente, à la portée de toutes et tous alors qu’en réalité, c’est bien plus difficile : “C’est une question que l’on m’a énormément posée sans connaître mon combat et mes difficultés. Les gens n’imaginent pas à quel point ça peut faire mal”.