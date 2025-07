Une mère de famille accouche pour la quatrième fois un 7 juillet

Nauzhae Drake, une mère de famille de 26 ans, vient de mettre au monde son quatrième enfant le 7 juillet dernier. Une date à laquelle étaient déjà nés ses trois premiers enfants.

Difficile de croire au hasard après ça ! Aux États-Unis, une mère de famille a donné naissance à un enfant pour la quatrième fois, à la même date. Le 7 juillet sera donc une journée à ne pas manquer pour la famille de Nauzhae Drake qui devra désormais célébrer quatre anniversaires en même temps.

Cette maman américaine, âgée de 26 ans, n’a pourtant pas de jumeaux, ni de triplés, ni de quadruplés. Elle a eu son premier enfant, une fille nommée Kewan, le 7 juillet 2019 alors que le terme était prévu pour le 20 juillet.

Crédit photo : Nauzhae Drake

Deux ans plus tard, en 2021, elle accouche d’une petite fille Na’Zaiyla, également le 7 juillet. L’année suivante, à la même date, elle remet ça avec un garçon prénommé Khalan. Comme pour leur aînée, ces deux accouchements sont intervenus plus tôt que prévu car leurs naissances étaient prévues, respectivement, les 22 et 17 juillet.

Crédit photo : Nauzhae Drake

Quatre enfants nés un 7 juillet

Comme le dit le dicton : “Jamais trois sans quatre” ! Cette année, c’est donc un nouveau bébé, prénommé Kailowa, qui est né un 7 juillet, comme le reste de sa fratrie. Auprès de l’émission Good Morning America sur ABC, elle n’a pas caché son grand étonnement :

« Je ne m’attendais pas à les accoucher le 7 juillet. J’ai l’impression que le choc était à chaque fois plus grand. Ce n’était pas prévu. Leurs naissances étaient toutes prévues à des dates différentes ».

Crédit photo : Nauzhae Drake

Étudiante en soins infirmiers, elle précise que ses quatre enfants sont tous nés à 38 semaines ou moins de grossesse. Cette année, elle s’apprêtait à célébrer le triple anniversaire de ses enfants avec pour thème le carnaval du cirque. Le matin, elle était dans une animalerie pour leur acheter un lézard et un cochon d’Inde, lorsque des contractions régulières l’ont contrainte à partir à l’hôpital.

La naissance est alors survenue à 18h50, au St. Mary Medical Center d’Apple Valley (Californie), le même hôpital où elle a accueilli ses trois premiers enfants. Il lui faudra désormais organiser un quadruple anniversaire chaque 7 juillet.