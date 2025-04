Après un entretien d'embauche, cette astuce augmente drastiquement vos chances de décrocher le job

Vous avez passé un entretien d’embauche et vous attendez la réponse de votre recruteur ? Ne restez pas les bras croisés et essayez cette astuce qui pourrait vous faire gagner des points.

Passer un entretien d’embauche est un moment stressant qui peut être déterminant pour votre avenir. Pour réussir votre rendez-vous, il est important de bien vous préparer en amont. Vous pouvez par exemple identifier les neuf phrases à ne surtout pas dire lors d’un entretien d’embauche, mais aussi vous préparez à certains pièges que votre recruteur pourrait vous tendre.

Crédit photo : iStock

En effet, il existe certaines pratiques dont on doit se méfier lors d’un entretien d’embauche, comme le “test de la tasse à café”. Si vous pensez avoir réussi votre rendez-vous et que vous attendez une réponse de la part de votre recruteur, ne restez pas les bras croisés ! Vous pouvez faire une dernière démarche pour vous démarquer et augmenter vos chances d’être rappelé. Voici ce que vous devez faire.

Une lettre de remerciement

Selon Jenny Wood, une ancienne dirigeante de Google, la lettre de remerciement est importante après un entretien d’embauche. Cette étape permet d’apporter une valeur ajoutée à votre entretien et de “développer une réponse sur la manière de faire progresser l’entreprise ou sur les problèmes qu’ils peuvent rencontrer sur le terrain et ont besoin de résoudre”, comme l’explique l’experte sur son compte LinkedIn.

Crédit photo : iStock

La lettre de remerciement ne doit pas essentiellement être manuscrite et peut être envoyée par mail. Elle doit contenir trois éléments clés. Pour commencer, TF1 Info conseille de mentionner les points abordés avec le recruteur qui vous semblent les plus importants. Puis, développez avec un sujet dont vous n’avez pas parlé pendant votre rendez-vous en choisissant quelque chose qui vous mettra en valeur. Enfin, rappelez votre motivation pour ce poste. Selon L’Etudiant, n’oubliez pas également de rappeler à votre recruteur la raison pour laquelle vous êtes le meilleur choix en précisant à nouveau vos compétences techniques et vos points forts, que vous avez abordés durant l’entretien.

Cette lettre vous permettra de vous démarquer par rapport aux autres candidats. Pour montrer encore plus votre intérêt pour l’entreprise, Jenny Wood recommande d’envoyer cette lettre dans l’heure suivant le rendez-vous. De cette façon, vous marquerez l’esprit de votre recruteur et aurez plus de chances d’être rappelé.