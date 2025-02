Cette PDG révèle les 9 phrases à ne surtout pas dire en entretien d'embauche

Pour éviter de faire des gaffes, une PDG dévoile les 9 phrases qu’il ne faut pas dire en entretien d’embauche. Au lieu de cela, elle livre des alternatives bienvenues.

Les PDG de grandes entreprises livrent souvent des conseils sur les choses à dire ou ne pas dire en entretien d’embauche. Deepali Vyas, fondatrice et présidente de ProFolios AI, a dévoilé les neuf phrases qu’il ne faut surtout pas dire lors d’un entretien avec un recruteur.

La dirigeante explique que même si cela traduit une bonne volonté de votre part, la façon dont vous dites les choses peut avoir des effets négatifs sur la perception qu’un recruteur se fait de vous. Pour éviter tout malentendu, Deepali Vyas a partagé neuf équivalents à ces phrases que l’on a tous prononcées un jour, sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Deepali Vyas The Leader's Recruiter (@the_elite_recruiter)

Vous allez voir que le but est surtout de montrer comment vous surmontez les obstacles et la façon dont ils vous aident à grandir.

Quelles sont les phrases à ne pas dire en entretien ?

Crédit photo : howtogoto/ iStock

Je suis excellent en réseautage

C’est plutôt une qualité… qui peut vous faire passer pour quelqu’un d’arrogant, prévient Deepali Vyas. Établir des liens au travail est toujours positif. Dans ce cas, la PDG recommande d’être plus spécifique et de dire : « J'établis et entretiens avec succès des relations d'affaires ».

Je suis polyvalent

Pour Deepali Vyas, cette qualité est beaucoup trop vague et ne montre pas à l’employeur qui vous êtes vraiment. Au lieu de rester évasif, élaborez un peu et dites plutôt : « Je m'adapte rapidement aux nouvelles situations et j'aime le changement ».

Je suis doué avec la technologie

Crédit photo : JLco/ iStock

Dans notre monde hyper-connecté, on se doute quelque peu que vous maniez un tant soit peu la technologie. Vous n’êtes donc pas la seule personne qui possède cette qualité. Soyez plutôt précis et utilisez un exemple pour montrer au recruteur la place qu'a la technologie dans votre vie, conseille Deepali Vyas : « J'utilise les technologies les plus récentes pour augmenter ma productivité », par exemple.

Je fais très attention aux détails

Là encore, vous restez beaucoup trop vague pour Deepali Vyas. Saisissez cette opportunité pour montrer comment vous avez su surmonter un obstacle : « J'examine attentivement mon travail pour m'assurer qu'il est précis et de bonne qualité ».

Je suis très bien les instructions

Crédit photo : Liubomyr Vorona/ iStock

Vous ne vous démarquez pas des autres en disant cela, puisque tous les employés respectent les ordres donnés par leur patron. Soyez plus spécifique et montrez au recruteur que vous prenez la chose très au sérieux : « Je veille à ce que les missions soient terminées conformément aux directives ».

Je suis exigeant

Évitez de dire cela en entretien, on pourrait prendre cela pour de l’arrogance une fois encore. Deepali Vyas conseille plutôt de mettre en valeur votre dynamisme en disant la phrase suivante : « Mon objectif constant est d'aller au-delà des attentes ».

J’ai une éthique forte au travail

Crédit photo : Paperkites/ iStock

Il est toujours bien pour un employeur d’entendre que ses employés sont bien engagés dans leur travail. La PDG conseille plutôt de relier cette qualité à un trait de caractère qui vous est propre afin d’en faire un atout : « Je gère bien mon temps pour m'occuper de diverses obligations ».

J'ai une parfaite gestion du temps

C’est une qualité qui peut être un défaut lorsque vous devez travailler en équipe. Votre temps de travail risque d’être modifié puisque vous dépendez aussi du travail fourni par vos collègues. Pour montrer au recruteur que vous êtes aussi à l’aise en solo qu’en équipe, Deepali Vyas vous suggère de dire cela : « J'ai efficacement guidé les équipes pour atteindre les objectifs du projet ».

Vous avez désormais toutes les alternatives pour réussir haut la main votre entretien en développant vos arguments pour les relier à des expériences personnelles qui rassureront les recruteurs. Bonne chance !