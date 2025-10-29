Peu de gens savent qu'assaisonner votre riz avec cet ingrédient est l'astuce parfaite pour rester en bonne santé

Une petite quantité de cet assaisonnement peut faire toute la différence. Suivez le guide.

Il est recommandé de manger sainement pour rester en bonne santé. Pour donner du goût à ses plats, nombreux sont ceux qui utilisent des épices.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces aromates sont les bienvenus dans nos assiettes. L’un d’eux est particulièrement apprécié dans la cuisine indienne et brésilienne, rapporte le site spécialisé Minha Vida.

Il faut dire que cet ingrédient se marie parfaitement avec le riz. Et pour cause : il transforme ce mets en un concentré de bienfaits.

Des vertus à foison

Vous avez trouvé ? Il s’agit de la poudre de safran. En plus de donner au riz une couleur dorée et une saveur plus prononcée, ce produit agricole renferme de nombreux bienfaits pour la santé. Comme le précisent nos confrères, le safran est riche en curcumine : une substance aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

En d’autres termes, cette épice est connue pour lutter contre les radicaux libres, des molécules instables provoquant le stress oxydatif et qui affectent la structure de la peau. Le safran prévient ainsi le vieillissement prématuré des cellules.

Crédit Photo : Shutterstock

Grâce à son effet anti-inflammatoire, cette épice aide à réduire l’inflammation dans le corps. Ce n’est pas tout. Elle améliore aussi la digestion car elle stimule la production de bile.

Un allié pour les diabétiques

Autre point important : la poudre de safran a pour effet de stabiliser la glycémie, ce qui en fait un excellent allié pour les personnes souffrant de diabète.

Enfin, des études révèlent que la curcumine protège le cerveau. Comment ? Elle pourrait aider à protéger contre les maladies dégénératives. D’autre études suggèrent que le safran pour avoir des effets positifs sur l’humeur.

Ajouter de la poudre de safran à vos plats ou sauces vous permettra d’améliorer votre santé naturellement. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire.