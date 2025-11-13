Depuis sa mise en ligne, une annonce immobilière choque les internautes. La raison ? Celle-ci présente un minuscule cagibi comme un produit rare disponible au prix de 14 000 euros.

Vous souhaitez acheter un bien à Paris ? Cette propriété à vendre pourrait vous intéresser ou... non.

Il y a quelques jours, une annonce immobilière a attiré l’attention de nos confrères du Parisien en raison de son caractère surprenant.

Celle-ci présente en effet un minuscule cagibi de 2m2 comme une « maison » disponible au prix de 14 000 euros. La propriété est située dans le quartier Nation-Picpus, dans le XIIe.

« Une perle rare »

Le conseiller immobilier ayant rédigé cette annonce ne tarit pas d’éloges sur le local. Il le décrit comme un « produit rare » au « potentiel incroyable pour une rénovation personnalisée et sur mesure ».

En d’autres termes, le professionnel laisse suggérer que cette pièce riquiqui pourrait servir… de logement. Ce dernier ajoute qu’il s’agit d’une « perle rare qui ne demande qu’à être révélée et sublimée ».

« Bien que ne disposant d’aucune pièce actuellement, cette propriété peut être transformée en un espace de vie cosy et intimiste. Vous pourrez laisser libre cours à votre créativité pour concevoir et agencer chaque recoin selon vos goûts et besoins », détaille le vendeur.

Sur la photo, on aperçoit que le débarras dispose de plusieurs étagères et d’une fenêtre grillagée.

Une annonce immobilière qui ne passe pas

Comme le précisent nos confrères, cette description ne passe pas auprès du directeur local de la Fondation pour le logement des défavorisés, Eric Constantin. Celui-ci a fait part de sa colère sur le réseau social X.

« Le prochain bien d’exception sera une prise électrique avec vue sur le trottoir », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« La créativité immobilière a dépassé la décence ! ». Annonce du jour : un débarras de 2m² transformable en « cocon intimiste »... Le prochain bien « d’exception » sera une prise électrique avec vue sur le trottoir. La créativité immobilière a dépassé la décence ! pic.twitter.com/sTDyNp9xY0 — Eric Constantin (@EriConstantin) November 7, 2025

Selon l’article 544 du Code civil, une personne a droit de vendre un bien de n’importe quelle surface. En revanche, un logement destiné à la location ne peut avoir une surface inférieure à 9 m².

Le conseiller municipal s’explique

Face à la polémique, le conseiller immobilier à l’origine de l’annonce avance la carte de l’humour et du « 12ème degré » pour justifier son ton « décalé ».

Selon ses dires, il souhaitait simplement « rendre le fait de vendre un débarras un peu plus fun »

« Il n’y a pas d’électricité, pas d’eau. Pour moi, c’est une pièce qui peut servir de lieu de stockage ou de petit bureau (…) À aucun moment je ne l’ai envisagé comme un logement », a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien.

Il a ajouté :

« Si ça a été mal perçu, je m’excuse. Je vais suspendre l’annonce et retravailler le texte ».

Dans la foulée, il explique qu’il n’existe pas de « catégorie débarras » sur les portails immobiliers. Résultat : il n’a pas eu d’autre choix que d’utiliser le terme « maison ».

Reste à voir si son explication satisfera les internautes.