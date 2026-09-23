À 50 ans, il adopte le «régime lion» controversé et affirme qu'il a fait disparaître son psoriasis en une semaine

Un Américain souffrant de psoriasis et de dépression affirme avoir vu ses symptômes disparaître après avoir adopté un régime alimentaire extrême.

Une méthode qui fait débat.

Stephen Lashbrook, un Américain âgé de 50 ans, souffrait depuis de longues années de psoriasis et de dépression lorsqu’un changement radical dans son alimentation aurait transformé sa santé, rapporte le site LADbible.

Il souffre de psoriasis et de dépression depuis des années

Cet habitant de Floride affirme revivre après des décennies de souffrance. Il faut dire que le quinquagénaire revient de loin.

Alors qu’il était âgé d’une vingtaine d’années, les médecins lui ont diagnostiqué un psoriasis, une maladie inflammatoire chronique de la peau qui provoque des plaques rouges sur le corps.

De son côté, Stephen était couvert de psoriasis sur près de 90 % du corps. Un véritable calvaire, avec des croûtes qui le démangeaient et se détachaient.

Crédit Photo : carnivore_healing_retreat / Instagram

À l’époque, il s’est vu prescrire des crèmes, des stéroïdes et autres médicaments pour le soulager, sans succès. Plus tard, des dermatologues lui ont recommandé des injections pour réduire l’inflammation.

Ces dernières années, il a aussi lutté contre des douleurs chroniques, des phases d’insomnie et de dépression. Une période très compliquée pour l’Américain, qui ne voyait plus le bout du tunnel.

Mais sa vie aurait changé du jour au lendemain après avoir radicalement modifié son… alimentation.

Un régime alimentaire hyper strict change sa vie

Il y a environ deux ans, il a assisté à une conférence TED de Mikhaila Peterson, une podcasteuse et entrepreneuse canadienne, connue pour avoir développé le «régime lion» en 2017.

Cette dernière aurait utilisé ce régime très restrictif, à base de viande, de sel et d’eau, pour faire face à ses problèmes de santé.

Selon des témoignages, cette alimentation augmenterait l’énergie, réduirait les ballonnements, diminuerait les douleurs et améliorerait la concentration.

Stephen a alors commencé à supprimer, le sucre, les céréales, les fruits et les légumes avant d’adopter le « régime lion » le 1er janvier 2024.

Crédit Photo : carnivore_healing_retreat / Instagram

Contrairement au régime carnivore classique, qui autorise différents produits d’origine animale, le « régime lion » se concentre uniquement sur la viande de ruminant, comme le bœuf, l’agneau ou encore le bison.

Aujourd’hui, Stephen se limite au bœuf haché et aux steaks provenant d’animaux nourris à l’herbe.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce changement aurait fonctionné sur lui. Il affirme que les effets sur sa santé sont apparus très rapidement.

Selon lui, ses démangeaisons et pensées suicidaires auraient disparu au bout d’une semaine. Par ailleurs, sa peau aurait commencé à s’améliorer, tandis que ses douleurs chroniques auraient disparu en l’espace d’un mois.

« J’ai l’impression de rajeunir », a-t-il confié.

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Les médecins mettent en garde

Comme le précise LADbible, Stephen souligne que ses propres résultats ne signifient pas que cette méthode fonctionne pour tout le monde.

« Tout le monde est différent… Tout le monde n’a pas besoin de suivre un régime lion (…) Je suis un cas particulier », a-t-il expliqué à Fox News.

Autre point important : il a également indiqué ne pas avoir effectué de nouvelle analyse sanguine ni consulté de médecin depuis qu’il a changé son alimentation.

Après son témoignage, des spécialistes, dont le Dr Michael Aziz, basé à New York, ont appelé à la prudence.

Crédit Photo : carnivore_healing_retreat / Instagram

D'après ce professionnel, l’expérience d’une seule personne ne suffit pas à établir qu’un régime carnivore peut traiter le psoriasis, la dépression ou d’autres maladies chroniques.

Ce n’est pas tout. Il pointe aussi du doigt l’absence de fibre dans ce type d’alimentation et les risques potentiels sur le long terme.