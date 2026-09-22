À 13 ans, il est admis en master à l'université de New York après avoir terminé le lycée à 11 ans

À seulement 13 ans, un adolescent doté d’un QI de 168 s’apprête à entrer en master après avoir survécu à un cancer et au harcèlement scolaire.

Malgré son jeune âge, Joe Petraro-Hyppolite a déjà parcouru un chemin hors du commun, marqué par de nombreuses épreuves, rapporte le magazine People.

À 13 ans, il possède un QI de 168

Originaire de Long Island, aux États-Unis, et âgé de seulement 13 ans, Joe est l’un des plus jeunes étudiants à avoir été accepté dans un programme de master à l’Université de New York (NYU).

Il faut dire que l’adolescent est doté d’un QI de 168, supérieur à celui d’Albert Einstein, estimé à 160. Jo est également auteur et humanitaire.

Si son CV remarquable peut impressionner, Joe est avant tout un ado comme les autres : il aime les jeux vidéo, les dinosaures, le sport et passer du temps avec ses amis.

Crédit Photo : Joe Petraro-Hyppolite family

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune prodige revient de loin, selon ses parents Anne et Oswald. Leur fils unique a en effet connu un parcours scolaire difficile.

Dès la maternelle, Joe était perçu comme un enfant très silencieux, presque muet, qui avait du mal à communiquer. Il souffre aussi de tics verbaux et physiques. Il a ensuite été orienté vers un établissement spécialisé.

Un adolescent confronté à la maladie et aux troubles

Alors qu’il était au collège, le jeune homme a fait face à une terrible nouvelle. On lui a diagnostiqué une leucémie lymphocytaire.

Ce n’est pas tout. Au cours de cette période, Joe a appris qu’il était atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, de dyslexie, de trouble obsessionnel compulsif sévère et de troubles de l’apprentissage. Dans la foulée, son QI a été évalué à 168.

Joe a dû apprendre à composer avec tous ces troubles. Résultat : il a intégré une nouvelle école qui lui permettait d’avancer à son propre rythme.

Crédit Photo : Joe Petraro-Hyppolite family

Aussi fou que cela puisse paraître, Joe a terminé le lycée à 11 ans. Il suit une licence en ligne à la Louisiana State University et intégrera le master en sport international de l’université de New York.

En parallèle, cet étudiant pas comme les autres a publié plusieurs petits livres. Humaniste dans l’âme, il fait des dons à des organisations pour venir en aide aux enfants défavorisés. Il a même créé une association afin de construire des ponts en Afrique.

En dehors de ses activités, il intervient dans des écoles afin de sensibiliser davantage au syndrome de Gilles de la Tourette et contribuer à mieux le faire comprendre.

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Il a survécu au harcèlement scolaire

Plus jeune, Joe a été victime de harcèlement scolaire en raison de ses troubles, de son cancer et de son intelligence. Une situation qui l’a conduit à faire une tentative de suicide. Sa famille a alors décidé de déménager.

Après des années de souffrance, le jeune garçon se sent plus épanoui aujourd’hui, en partie grâce à ses études de kinésiologie. Côté santé, son cancer est sous contrôle et son pronostic est bon, selon sa mère. Concernant ses autres troubles, Joe suit une thérapie et prend des médicaments.

Crédit Photo : Joe Petraro-Hyppolite family

Une fois ses études terminées, il aimerait travailler dans le domaine scientifique.

« Peut-être en paléontologie, en archéologie ou en biologie marine, parce que ce sont des domaines passionnants. J’adore aussi en parler avec mes amis geeks, parce que ce sont les seuls qui comprennent. Ils ont les mêmes centres d’intérêt que moi », explique-t-il.

Mais son principal combat reste de convaincre les autres de ne pas «écouter les personnes stupides et ne jamais penser à mettre fin à ses jours».

« Il faut toujours se rappeler qu’il y a quelqu’un quelque part, peu importe la distance ou l’âge, qui tient à vous », conclut-il.

Une maturité qui force le respect !