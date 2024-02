Atteinte d'un cancer incurable à 7 ans, elle se bat courageusement et défie tous les pronostics des médecins

À seulement sept ans, cette petite fille originaire du nord de la France se bat contre un cancer incurable.

Du haut de ses sept ans, la petite Laoryna souffre d’un cancer cérébral incurable depuis deux ans, raconte Ouest France qui lui consacre un article. La fillette, qui vit à Hem (Nord), se bat courageusement contre la maladie aux côtés de ses parents.

«La tumeur ne peut pas être opérée à cause de l’endroit où elle se situe», explique sa tante Jessica dans les colonnes du quotidien régional. À noter que cette dernière a créé l’association «Princesse Laoryna».

Aujourd’hui, la petite battante est hospitalisée à la maison et ne va plus à l’école. Toute la famille se serre les coudes et profite de chaque instant avec Laoryna : «Il peut lui rester trois minutes, cinq jours ou quelques mois à vivre. On ne le sait pas». Comme le précise le site d’information, Laoryna a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer le 24 décembre 2021.

«Nous l’avons appris le 24 décembre 2021. On nous a dit qu’il lui restait quelques jours. Nous nous sommes tous réunis pour le Réveillon de Noël car nous ne savions pas si ça allait le dernier pour elle», confie sa tata.

La petite fille se bat comme une lionne

À l’époque, la jeune fille a multiplié les séances de radiothérapie et de chimiothérapie avant de participer à un essai clinique, sans succès. Malheureusement, son état de santé s’est dégradé en décembre 2023.

«La tumeur avait grossi et occupe désormais 98% de son cerveau. Les médecins nous ont dit qu’il lui restait quelques jours, ou grand maximum un mois», explique la tante auprès de Ouest France.

Crédit Photo : Princesse Laoryna / Facebook

Alors qu’il lui reste que peu de temps à vivre, Laoryna continue à se battre comme une lionne : «Comme toujours, elle fait mentir les médecins. On nous avait dit qu’il lui restait quelques jours mais elle est encore avec nous», a indiqué la tante.

Avant d’ajouter : «Elle peut nous quitter à chaque instant. Elle est chez elle. On va la voir le plus souvent possible, à tour de rôle. Elle réclame beaucoup sa maman qui est à ses côtés».

En l’espace de deux ans, Laoryna a réalisé plusieurs de ses rêves comme aller à Disneyland Paris et à Marineland ou encore rencontrer la chanteuse Wejdene.