Sclérose en plaques : ce nouveau traitement inédit pourrait guérir la maladie, selon une étude

Selon une récente étude, la greffe de cellules souches pourrait être un traitement prometteur afin de guérir la sclérose en plaques. Un espoir pour les malades.

La sclérose en plaques est une maladie évolutive qui touche le système nerveux et entraîne un dysfonctionnement du système immunitaire. La myéline, une protéine présente dans notre corps afin de protéger nos neurones, est attaquée et les informations nerveuses ne circulent plus correctement dans le corps, ce qui entraîne la destruction progressive des neurones. Dans ce cas, les gaines de myéline sont détruites, mais aussi les cellules chargées de leur renouvellement.

Crédit photo : iStock

Les personnes atteintes de sclérose en plaques souffrent de troubles de la vision, de faiblesse musculaire, d’engourdissements, de troubles de la marche, de vertiges, de douleurs et de problèmes cognitifs. Actuellement, il existe des traitements qui permettent de réduire les poussées et améliorent la qualité de vie des patients. Cependant, ils n’empêchent pas la progression du handicap.

Récemment, des chercheurs ont démontré que la greffe de cellules souches pourrait permettre de lutter contre la maladie. Les résultats prometteurs de leur étude ont été publiés dans la revue Brain. Ce traitement a été testé sur des souris et des cellules souches humaines, et il aiderait à restaurer la myéline. Les cellules souches greffées ne remplaceraient pas les gaines de myéline dans le corps, mais permettraient d’en produire de nouvelles.

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont utilisé des cellules souches neurales induites (CSNi) créées en laboratoire à partir de cellules prélevées sur le sujet malade afin qu’elles soient compatibles. Ils ont ensuite injecté directement les CSNi au niveau des lésions dans la moelle épinière des patients. D’après l’étude, les résultats sont prometteurs.

“La greffe de cellules souches chez la souris a permis d’augmenter de plus de 30 fois le nombre de cellules produisant de la myéline dans la zone endommagée. Les cellules souches étaient déjà partiellement en voie de devenir des cellules productrives de myéline, et nous pensons que l’environnement de la zone endommagée les a aidées à terminer le travail et à se transformer en oligodendrocytes sains. Nous avons été particulièrement enthousiasmés par l’efficacité des cellules souches dans une situation où les lésions étaient anciennes, et par le fait que les cellules souches humaines pouvaient survivre plus longtemps et fabriquer de la myéline”, a affirmé Stefano Pluchino, un neuroscientifique qui a dirigé les travaux, à Sciences et Avenir.