Vidéo : atteinte de trisomie 21, elle annonce à son père avoir intégré l'équipe de danse de son école et émeut la toile

La jeune adolescente de 14 ans s’est réjouie lorsqu’elle a appris qu’elle avait été acceptée dans l’équipe de drill de son école (une équipe de danse basée sur la marche des militaires). Elle s’est empressée d’appeler son papa, au travail ce jour-là, pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Crédit : Kecia Cox (@lovemakesmiracles_)/ Instagram

Intégrer une équipe de son école est toujours un événement, en particulier aux États-Unis, où c’est une institution. C’est l’heureuse nouvelle qu’a appris la jeune Bree Cox, atteinte de trisomie 21 (ou syndrome de Down).

La jeune américaine a attrapé le virus de la danse grâce à ses deux sœurs plus âgées, Kyra, 18 ans, et Adrie, 16 ans. Pour Bree, ses sœurs sont des « modèles » et c’est naturellement que la jeune fille a suivi leurs pas, en assistant à toutes leurs représentations et compétitions. Elle rêvait un jour d’intégrer, elle aussi, l’équipe de son école.

Mais la maman de Bree, Kecia, redoutait que le rêve de sa fille ne voit jamais le jour à cause de son handicap. « Bree ne comprenait pas qu'elle avait un handicap [...]. Cela m'a presque brisé le cœur à l'époque, parce que je ne savais vraiment pas si elle arriverait un jour à le faire, et comment allais-je lui expliquer ça si elle ne le faisait pas ? Je ne veux en aucun cas la limiter, mais je veux aussi la protéger », raconte la mère de sept enfants.

La famille de Bree l’a toujours encouragée à poursuivre son rêve malgré les barrières qu’elle pourrait rencontrer. La persévérance de la jeune adolescente a finalement payé.

Un moment touchant qui a ému toute la toile

Bree et sa sœur Adrie ont répété ensemble avant de passer des auditions devant des juges. Malgré la pression, Bree avoue ne pas avoir été nerveuse durant la prestation en groupe. Trois jours plus tard, les deux sœurs ont chacune reçu une lettre pour leur dire qu’elles avaient été acceptées dans l’équipe de l’école.

« Quand ils lui ont dit pour la première fois qu'elle avait réussi, elle a dit : “Je sais”. Comme si de rien n’était... Elle était si fière », se rappelle sa maman. Plus tard dans la soirée, Bree a appelé son père pour lui annoncer la bonne nouvelle alors qu’il était encore au travail.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kecia Cox (@lovemakesmiracles_)

Un moment immortalisé en images, puis publié sur les réseaux sociaux où la vidéo a fait un carton. On peut voir la jeune fille submergée par l'émotion lorsqu’elle annonce à son papa qu’elle vient d’être intégrée dans l’équipe de drill de son école. « Nous n'avions aucune idée qu'elle deviendrait aussi émotive », précise encore sa maman.

Bree a ensuite raconté à tous ceux qu’elle rencontrait qu’elle avait réalisé son rêve. « Bree est la plus heureuse quand elle se sent à sa place et qu'elle peut faire quelque chose qu'elle aime. Qu'elle soit dans une situation où elle peut faire ce qu'elle aime, être acceptée et traitée comme n’importe qui… Nous ne pouvons pas vraiment demander autre chose », se réjouit Kecia. Sur le net, les internautes ont aussi succombé à l’émotion et à la joie de Bree.