Ce patron dévoile le test caché qui peut vous faire rater votre entretien d'embauche en quelques secondes

Sur Reddit, un internaute a récemment confié une méthode utilisée par son ancien patron pour recruter des candidats lors d’un entretien d’embauche. Il s’agit du test du sel et du poivre, qui peut vous faire rater votre entretien en quelques secondes.

Passer un entretien d’embauche est toujours un moment stressant quand on cherche un travail. Pour recruter leurs futurs salariés, certains employeurs n’hésitent pas à poser tout un tas de questions tandis que d'autres utilisent des méthodes plus originales. C’est le cas de ce patron, dont l’habitude a été dévoilée par l’un de ses anciens employés sur Reddit.

Connaissez-vous le test du sel et du poivre ? Cette méthode, dévoilée par l’internaute sur le réseau social, peut vous faire échouer votre entretien d’embauche immédiatement si vous n’effectuez pas les bons gestes. Voici de quoi il s’agit.

Assaisonner ou non son plat

Le principe est simple : l’entretien d’embauche a lieu lors d’un déjeuner professionnel. Quand vous recevrez votre plat, l’employeur prêtera une attention toute particulière à vos gestes. Si vous avez l’habitude de saler ou de poivrer votre plat avant même de l’avoir goûté, cela pourrait vous coûter votre place.

“Une entreprise pour laquelle je travaillais organisait des entretiens toute la journée avec plusieurs personnes, et l’un d’entre eux était toujours un entretien pendant le déjeuner. J’ai entendu parler d’un homme qui basait sa décision sur une seule chose : si la personne qu’il interviewait avait ou non goûté sa nourriture avant de prendre du sel, du poivre ou de la sauce piquante. Si vous n’aviez pas goûté votre nourriture avant, vous n’aviez pas de laissez-passer de sa part”, a expliqué l’internaute sur Reddit.

Selon le patron de cette entreprise, ce test lui permettait d’en apprendre plus sur le caractère de la personne. D’après d’autres recruteurs, adeptes de la même méthode, goûter son plat avant de l’assaisonner signifierait que vous êtes ouvert d’esprit et prêt à vous adapter dans toutes les circonstances. À l’inverse, si vous poivrez ou salez directement votre plat sans l’avoir goûté au préalable, vous êtes quelqu’un de fermé d’esprit, plus enclin à conserver vos habitudes et avec moins de capacités d’adaptation.

Ainsi, ce test permettrait de savoir si vous seriez prêt à sortir de votre zone de confort ou non. En conclusion, attention si vous avez un déjeuner professionnel à venir… Vous savez ce qu’il vous reste à faire.