Si chaque entretien d’embauche est différent - selon l’entreprise, selon le poste, selon les expériences du candidat -, certaines questions reviennent régulièrement. Voici 20 questions souvent posées par les recruteurs et (surtout) comment y répondre habilement.

Un entretien d’embauche peut-être un moment stressant pour un candidat. Pour mettre toute ses chances de son côté, il est donc important de se préparer avant de rencontrer le recruteur ou le responsable RH (ressources humaines). D’abord en faisant des recherches sur l’entreprise et sur le poste convoité, en faisant le bilan de sa carrière, de ses expériences précédentes pour les exposer au mieux lors de l’entretien, et en préparant la rencontre. Si chaque entretien d’embauche est différent - selon les entreprises qui n’ont pas toutes le même processus de recrutement, selon le poste proposé, selon le recruteur mais aussi selon le candidat qui se présente, certaines questions reviennent régulièrement. Voici 20 questions souvent posées lors d’un entretien d’embauche et quelques conseils pour y répondre habilement.

À voir aussi

20 questions souvent posées lors d’un entretien d’embauche

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 1. «Pouvez-vous vous présenter ? » (ou sa variante : «Parlez-moi de vous»)

Pour commencer l’entretien d’embauche, le recruteur demande souvent au candidat de se présenter. L’idée est de raconter son parcours professionnel, préférablement de manière chronologique en commençant par sa formation. Il faut prendre en compte que le recruteur a déjà lu le curriculum vitae du candidat. Il n’est donc pas utile de lister ses expériences mais plutôt de mettre en valeurs les compétences acquises, en lien avec le poste convoité, de manière succincte.

Conseil pour préparer un entretien : s’entrainer à se présenter habilement et succinctement / Crédit photo :Istock

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 2. «Quels sont vos principales qualités?»

Le recruteur ou l’employeur veut connaître les forces du candidats. Mais une liste interminable de qualités ne le renseignera pas vraiment. Mettez plutôt en avant quelques points concrets et argumentés, de préférence en lien avec l’emploi pour lequel vous postulez.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 3. «Quels sont vos principaux défauts ?»

Comme pour les qualités, concentrez-vous sur quelques défauts seulement. Et surtout, soyez honnête. Ne cherchez pas des faux défauts ou des qualités cachées. Par contre, présentez-les de manière positive, en appuyant sur les efforts que vous faites pour vous améliorer.

Conseil pour préparer un entretien d’embauche : faire une liste de ses qualités et de ses défauts avec des exemples pour chaque point / Crédit photo : Istock

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 4. «Êtes vous quelqu’un d’autonome? »

Suivant le travail que vous aurez à faire si vous êtes embauché, vous aurez certainement des missions à accomplir en autonomie. Le but du recruteur est de savoir si vous en serez capable. Ne vous contentez donc pas de répondre «oui», mais argumentez, en prenant des exemples de situations dans lesquelles vous avez travaillé seul, de projets que vous avez mené à bien seul.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 5. «Comment voyez-vous le travail en équipe? »

De même qu’il est important d’être autonome pour travailler en entreprise, il est aussi important d’être capable de travailler en équipe, selon le job visé. Il est donc nécessaire de prouver sa capacité à travailler avec ses collègues avec des exemples de ses précédentes expériences.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 6. «Êtes vous un leader ?»

Suivant le métier que vous faites et le poste que vous convoitez, vous pourrez être interrogé sur votre leadership. Le recruteur veut savoir le type d’employé que vous êtes. Encore une fois, répondre «oui» n’est pas suffisant. Il faut citer des exemples concrets, des expériences précises.

Conseil pour préparer un entretien d’embauche : prévoir des exemples précis de ses expériences précédentes pour appuyer les compétences mises en avant / Crédit photo : Istock

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 7. «Parlez-moi de votre dernier poste.»

Le recruteur veut connaître les missions que vous aviez dans votre dernier job et les compétences que vous avez acquises. Présentez-les de manière factuelle et faites un bilan des aspects positifs de votre travail. Ne dénigrez surtout pas votre ancien employeur ou votre ancienne équipe, cela pourrait être mal vu.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 8. «Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? »

Encore une fois, il est important de ne pas dénigrer son entreprise, son équipe ou son patron. Restez positif. Trouvez des raisons claires de vouloir quitter votre emploi. Cela peut-être le manque de perspective d’évolution, l’absence de défis, l’envie d’une reconversion professionnelle ou tout simplement un déménagement.

Conseil pour préparer un entretien : dénigrer son entreprise précédente et actuelle n’est pas une bonne idée / Crédit photo : Istock

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 9. «Si j’appelle votre ancien employeur, que me dira-t-il sur vous ?»

Le but de cette question est de tester votre recul et votre objectivité. Soyez honnête dans votre réponse. Donnez des exemples concrets des retours que vous avez eu sur votre travail, des marques de reconnaissances que l’ont vous a données. Et, si vous avez une lettre de recommandation, c’est le moment de la citer.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 10. «Comment envisagez-vous votre carrière ?» (ou sa variante : «Où vous voyez-vous dans 5 ans ?»)

L’idée est d’exposer vos objectifs à long terme, de montrer votre ambition, votre projet professionnel, de vous projeter dans le futur tout en étant réaliste. Privilégiez des objectifs professionnels en corrélation avec le poste à pouvoir, des ambitions en lien avec l’entreprise dans laquelle vous postulez.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 11. «Que savez-vous de notre entreprise? »

Si vous êtes bien préparé, cette question ne devrait pas poser de problème. Le recruteur cherche à tester votre motivation, votre intérêt pour l’entreprise et pour le job. Vous pouvez donc montrer votre connaissance globale de l’entreprise, de la structure, des valeurs, en précisant en quoi vous êtes en accord avec tout cela. Il ne sert à rien de faire un exposer sur la boîte, le recruteur connaît son entreprise.

Conseil pour préparer un entretien d’embauche : il est impératif de faire des recherches sur l’entreprise en amont, d’en connaître les activités et les valeurs / Crédit photo : Istock

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 12. «Pourquoi le poste vous intéresse-t-il ?»

Il s’agit là d’une question sur votre motivation. Demandez-vous pourquoi vous avez postulé et présentez des arguments concrets pour montrer votre interêt pour le poste, pour les missions et pour l’équipe. Mettez en avant vos connaissances de l’entreprise et votre interêt pour les valeurs et la culture de la boîte.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 13. «Pourquoi êtes vous le candidat idéal ?»

Pour une réponse honnête à cette question, reprenez vos expériences précédentes, vos points forts, les aptitudes que vous avez développé dans votre carrière en adéquation avec les mission du poste à pourvoir. Montrez que vous êtes prêt à faire le travail demandé et que vous êtes capables d’apprendre ce que vous ne savez pas encore faire.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 14. «Qu’est ce qui selon vous va vous poser des difficultés à ce poste ?»

Ce n’est pas une question piège. Vous cherchez peut-être à changer de travail pour faire évoluer votre carrière. Il est donc possible que certaines tâches, certaines missions soient nouvelles pour vous. L’idée n’est pas de dire que vous ne savez pas faire mais que vous êtes prêt à apprendre. Montrez au recruteur en face de vous que vous êtes motivé et intéressé.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 15. «Quelles sont vos prétentions salariales ?»

Vous n’échapperez pas à la question sur vos prétentions salariales lors de votre entretien d’embauche. Alors préparez-vous : quel est le salaire minimal pour lequel vous accepteriez le poste et quel est le salaire idéal que vous visez ? Ne donnez pas au recruteur un chiffre précis mais une fourchette en fonction de votre désir, tout en prenant en compte les extras comme les primes. Et expliquez pourquoi vous pensez que vous méritez cette somme en mettant en valeur vos compétences. Vous pouvez citer votre salaire actuel, pour demander une évolution.

Conseil pour préparer un entretien d’embauche : si le salaire n’est pas fixé dans l’offre d’emploi, il faut s’attendre à être interrogé sur ses prétentions salariales / Crédit photo : Istock

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 16. «Quand êtes vous disponible? »

Si vous avez actuellement un emploi, il est important de prendre en compte votre préavis. Et vous pouvez argumenter que vous ne voulez pas laisser vos dossiers et vos projets en plan, vous donnerez ainsi une image professionnelle.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 17. «Êtes-vous mobile ?»

Répondez à cette question avec honnêteté. Si la mobilité est requise pour le poste, il est important que vous soyez prêt à l’accepter. Pour l’entreprise, mais aussi pour vous, pour vous épanouir. Prenez en compte votre mode de vie, votre vie personnelle et vos ambitions professionnelles avant de répondre.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 18. «Avez-vous postulé ailleurs ?»

Vous avez le droit de parler des autres offres auxquels vous avez postulé dans votre recherche d’emploi et des réponses que vous avez obtenu. Si vous avez d’autres entretiens d’embauche prévu dans votre processus de recrutement, vous pouvez le dire. Vous pouvez même dire que vous avez une offre d’emploi. Mais vous devez être capable d’expliquer pourquoi vous êtes en face de ce recruteur là et pourquoi vous accepteriez l’offre que cette personne pourrait vous faire. Avoir d’autres options peut également être un moyen de négocier votre salaire à la hausse, avec habileté.

Conseil pour préparer un entretien d’embauche : un personne qui recherche un emploi postule forcément à plusieurs offres, passe plusieurs entretiens, pas besoin de le cacher au recruteur / Crédit photo : Unsplash

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 19. «Quels sont vos passions, vos hobbies ?»

Cette question a pour but de connaître votre personnalité. Parlez de vos activités extra-professionnelles, qu’elles soient sportives ou créatives. Si vous êtes engagés auprès d’une association, vous pouvez également en parler au recruteur. Si vous vous sentez à l’aise, vous pouvez même faire de ces activités des forces. Vous faites du football ? Vous travaillez bien en équipe. Vous faites du dessin ? Vous êtes créatif et vous avez de nombreuses idées. Et si vous n’avez aucune activité extra-professionnelle, vous devez vous préparez à argumenter : est-ce que c’est parce que vous passez votre temps libre en famille ou parce que vous êtes passionné de cinéma et passez votre temps dans les salles obscures ? Soyez honnête… à quelques exceptions près. Si vous aimez le poker et les jeux d’argent, si vous êtes chasseur ou si vous êtes encarté dans un parti politique et fervent militant, évitez de le mettre en avant lors d’un entretien d’embauche, cela pourrait être mal vu par les recruteurs.

Question à préparer avant un entretien d’embauche : 20. «Avez-vous des questions ?»

Tous les entretiens d’embauches (ou presque) se terminent par cette question : «Avez-vous des questions ?» Et ce n’est pas une simple politesse, c’est aussi une façon de tester votre intérêts et votre motivation. Ne négligez donc pas cette fin d’entretien : posez une question sur l’environnement de travail ou sur l’équipe que vous pourriez intégrer par exemple. Évitez les questions bateaux dont vous auriez pu trouver les réponses en une simple recherche sur internet, ou, pire, les questions dont les réponses se trouvent dans l’offre d’emploi.