Attention, cette arnaque fait des ravages dans les restaurants et touche tout le monde

Les escrocs rivalisent d’idées pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Une nouvelle arnaque se répand de plus en plus en France et vise à la fois les restaurateurs et leurs clients.

Le beau temps est de retour et le soleil donne envie d’aller boire un verre en terrasse ou de manger au restaurant en profitant de l’extérieur. Manger au restaurant est un plaisir très apprécié des Français mais attention : une arnaque se répand de plus en plus sur les terrasses des établissements. Redoublez de vigilance pour ne pas repartir avec un mauvais souvenir.

Avec cette nouvelle arnaque, les escrocs tendent un piège à la fois aux restaurateurs et à leurs clients, afin de leur soutirer de l’argent. Il s’agit de l’arnaque au terminal de paiement.

Le mauvais TPE

Nous sommes nombreux à payer l’addition du restaurant par carte bancaire, et les malfaiteurs l’ont bien compris. De plus en plus d’escrocs investissent dans un terminal de paiement (TPE) qu’ils arrivent à échanger discrètement avec celui du restaurant lors d’un moment d’inattention des serveurs. Malheureusement, cette machine en tout point identique est reliée à un autre compte bancaire, celui des arnaqueurs, qui récupèrent toutes les recettes de l’établissement. Cette arnaque touche le client, qui ne donne pas son argent à la bonne personne, ainsi que l’établissement qui n’empoche pas ce qui lui est dû.

Pour éviter cette arnaque, redoublez de vigilance quand vous allez au restaurant. Pour n’avoir aucun doute, la gendarmerie des Pyrénées-Orientales conseille aux restaurateurs d’apposer un petit autocollant sur leur TPE pour le différencier de ceux des malfaiteurs. Une astuce qui pourrait sauver l’économie d’un restaurant.