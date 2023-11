Ce restaurant facture 40 euros supplémentaire à l'addition pour « mauvaise éducation des enfants »

L’expression «le client est roi» ne s’applique pas dans ce restaurant américain. La raison ? Les gérants de l’établissement distribuent des amendesaux clients «incapables de tenir leurs enfants».

C’est bien connu : le forum Reddit regorge d’anecdotes pour le moins hallucinantes. Récemment, le témoignage d’un père de famille américain est sorti du lot tant il est à peine croyable.

En effet, l’auteur du message affirme qu’un restaurateur ajoute un supplément à l’addition pour «mauvaise éducation des enfants». Un surplus qui s’élève tout de même à près de 47 euros.

Crédit Photo : istock

Comme le précise le papa, cette scène surréaliste s’est produite dans un restaurant situé à Atlanta. Au moment de payer la note, ce dernier a réalisé que celle-ci était plus élevée que prévu.

La raison ? Selon le gérant de l’établissement, le client n’a pas été capable de «gérer ses enfants». Le principal intéressé a également publié une photo du menu en guise de preuve.

Crédit Photo : Toccoa Riverside Restaurant

Sur le cliché, on y apprend qu’un «pourboire de 20% peut être ajouté pour les groupes de plus de six personnes, les additions séparées, ainsi que pour les menus d’anniversaire».

Mais ce n’est pas tout ! Le partage des plats est accompagné d’un coût de trois euros. La carte précise aussi que les clients doivent faire preuve de courtoisie envers le personnel, sous peine de refus de service.

Une sanction salée interdite en France

C’est en lisant le menu que le père de famille a découvert l’existence du supplément pour les adultes qui peinent à superviser leurs enfants.

«Le propriétaire est sorti et m’a dit qu’il ajoutait 50 dollars(environ 47 euros )à mon addition à cause du comportement de mes enfants. Mes enfants ont regardé leur tablette jusqu’à ce que la nourriture arrive, ont tout mangé et sont ensuite sortis avec mon épouse en attendant que je règle l’addition. Déçu par cette expérience», raconte l’homme sur Reddit.

Crédit Photo : istock

Manque de chance, un autre père de famille a vécu la même mésaventure : « Je confirme: si vous avez des enfants,évitez cet endroit à tout prix. Bon sang, le plus irrespectueux des propriétaires a fait une énorme scène devant tout le restaurant parce que nos enfants ‘couraient dans tout le restaurant’. Ils étaient dehors près de la rivière…»

Vous l’ignorez peut-être, mais cette pratique est interdite en France