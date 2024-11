Au Japon, vous pouvez demander un service «silencieux» dans les commerces si vous préférez être tranquille

Pour ne pas déranger les personnes seules qui souhaitent limiter les interactions sociales, plusieurs commerces japonais proposent désormais des prestations en silence. Un service très apprécié des habitants.

Quand on va au restaurant, chez le coiffeur ou dans un magasin, on peut ne pas avoir envie de discuter avec les autres. Au Japon, les professionnels l’ont bien compris. Dans ce pays, certains commerces, comme les salons de coiffure, les restaurants et les magasins, proposent des services en silence pour les clients qui le souhaitent. Ainsi, il est possible de se faire couper les cheveux sans avoir à faire la conversation, mais aussi de faire ses courses et de manger au restaurant en silence.

Ce service est proposé aux personnes qui ne souhaitent pas discuter et qui préfèrent ne pas interagir avec les autres. Selon France Info, à Tokyo, il existe un salon de coiffure qui propose à ses clients de choisir le mode d’échange qu’ils préfèrent : une conversation normale, limitée ou aucune conversation du tout. Au total, 6 clients sur 10 optent pour le silence. C’est le cas également dans la chaîne de vêtements Urban Research, où les clients ont le choix entre un sac transparent, pour une expérience normale, et un sac bleu. Ceux qui optent pour le sac bleu ne seront pas abordés par les vendeurs. Enfin, dans la chaîne Kura Sushi, il est possible de manger sans avoir à interagir avec les serveurs, en se servant de son smartphone et en récupérant ses plats sur un tapis roulant.

Moins d’interactions sociales

Au Japon, cette baisse d’interactions sociales s’explique par le fait que de plus en plus d’habitants choisissent de vivre seuls. Selon une étude réalisée par le ministère de la Santé, 34% des foyers japonais sont constitués d’une personne vivant seule, ce qui englobe 18 millions de personnes. Ce chiffre est en constante augmentation puisqu’il a doublé depuis les années 2000.

Les services en silence sont proposés à tout le monde : aux personnes seules, mais aussi aux familles ou aux couples qui ne veulent pas échanger avec d'autres personnes. La demande est très forte au Japon et séduit les habitants, qui souhaitent ne pas être dérangés.

Ce principe n’existe pas uniquement au Japon. En Australie, des salons de coiffure proposent également à leurs clients de se faire couper les cheveux dans le silence le plus total, sans avoir à parler au coiffeur. Une tendance qui pourrait bientôt arriver en France ?