Bill Gates propose un job de rêve avec un salaire de 16 000 € par mois... et 100% de télétravail !

Vous cherchez un emploi en télétravail qui vous permettrait de gagner de l’argent quotidiennement tout en restant chez vous ? Voici une annonce qui pourrait vous intéresser.

L'intelligence artificielle prend de plus en plus d’ampleur et Bill Gates l'a bien compris. Selon le fondateur de Microsoft, l'IA va prendre tellement de place dans notre quotidien qu'à l'avenir, il ne restera plus que trois métiers que nous pourrons exercer. Et il faut dire que Bill Gates se trompe rarement quand il parle du futur puisque ses 15 prédictions annoncées il y a 25 ans sont toutes devenues vraies.

Actuellement, Microsoft dispose de sa propre IA appelée Copilot, mais l’entreprise souhaite encore innover sur le sujet en employant des experts partout dans le monde.

Crédit photo : Getty Images

Pour cela, Microsoft a publié plusieurs offres d’emploi, dont un poste d’ingénieur spécialisé en intelligence artificielle. Un job en or si vous souhaitez gagner de l’argent tout en restant chez vous. Selon des informations de L’Internaute, le salaire varie entre 127 000 et 208 000 dollars par an, soit environ 200 000 euros annuels et 16 000 euros par mois. Si les locaux de ce poste à temps complet sont situés à Washington, aux États-Unis, vous pourrez travailler complètement en télétravail, depuis chez vous.

Quels sont les profils recherchés ?

Bien sûr, ce poste n’est pas ouvert à tout le monde et il existe des conditions particulières pour envoyer sa candidature. Pour prétendre au poste, vous devez être diplômé d’un Bachelor en sciences informatiques ou une discipline équivalente, et avoir au moins un an d’expérience en services reposant sur l’intelligence artificielle. Vous devez également répondre aux exigences de Microsoft et du gouvernement américain en termes de sécurité globale. Enfin, vous devez avoir de l’expérience en cyber-sécurité et éthique relatives à l’IA ainsi qu’une bonne communication verbale et écrite en anglais.

Crédit photo : iStock

Bien que Microsoft soit à la recherche d'un profil spécifique, il se peut que vous soyez le candidat idéal. Dans ce cas, vous avez jusqu’au 3 février 2025 pour tenter votre chance et envoyer votre candidature sur le site de Microsoft.