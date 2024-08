La fin des applications de rencontre ? Les groupes de course sont la nouvelle mode pour rencontrer l'âme soeur

Les applications de rencontre seraient-elles dépassées ? De nombreuses personnes se tournent en effet vers le sport, notamment la course à pied, pour faire des rencontres, loin de la superficialité des applications spécialisées.

D’après une statistique relayée dans un article du Parisien datant de mars 2023, la France compte entre 13 et 14 millions d’adeptes au running. Outre les nombreux bienfaits sur le corps et la santé, la course à pied est aussi pour beaucoup une activité dont ils ne peuvent pas se passer. Pour d’autres, c’est le lieu idéal pour rencontrer l’âme sœur.

Certains clubs de running, sans forcément le savoir, joignent l’utile à l’agréable. En effet, selon un récent article de The Independent, le running est devenu le lieu privilégié pour faire des rencontres amoureuses. Le quotidien britannique souligne que les sites de rencontre sont de plus en plus délaissés au profit de rencontres dans la vraie vie. Mais pourquoi ?

En 2023, 44% des Français utilisant les applications se disaient « insatisfaits ». En cause, leur superficialité, les rencontres à distance ou même la saturation numérique. Désormais, les rencontres en chair et en os sont l’apanage de ceux qui cherchent l’amour, et le running a la côte en ce moment.

Des rencontres plus faciles aidées par le running

Crédit photo : PeopleImages/ iStock

Il faut dire que le running, et le sport en général, favorisent les relations. « Vous avez plus d'occasions d'interagir et d'apprendre à connaître quelqu'un, cette interaction régulière peut aider à construire une première amitié qui peut évoluer vers une relation romantique au fil du temps », explique la spécialiste en conseil sur le divorce Kate Daly. En effet, quoi de plus original qu’une course à pied pour briser la glace dès le premier rendez-vous ?

Par ailleurs, le running est l’occasion de mettre tous les pratiquants au même niveau. Dans un club, tout le monde est habillé en tenue pour courir, tout le monde traverse la même épreuve dans l’endurance et… tout le monde transpire. C’est ainsi l’occasion de se soutenir les uns les autres, de créer une cohésion et de se rencontrer sans artifice. Un exercice rendu plus facile grâce à la sécrétion d’endorphines pendant l’effort, ce qui nous rend plus joyeux.

Sur les réseaux sociaux, le sujet fait de plus en plus parler. Que cela soit humoristique ou de façon plus sérieuse, rappelant également que le running est un bon endroit pour passer des moments conviviaux avec des amis ou son futur amour.