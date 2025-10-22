Endetté et menacé d'expulsion à 76 ans, il se suicide sous les yeux de l'huissier venu le déloger

Un homme s'est suicidé alors qu'il était sur le point d'être expulsé de son logement.

C'est un drame qui en dit long quant aux conséquences de la crise du logement.

Un septuagénaire, menacé d'expulsion, s'est donné la mort sous les yeux des forces de l'ordre et de l'huissier venus le déloger. Une issue dramatique qui intervient à quelques jours seulement du début de la trêve hivernale.

L'huissier lui intime l'ordre de quitter son logement, il se suicide sous ses yeux

Les faits se sont déroulés dans la matinée du mardi 21 octobre dans la ville de Fécamp, en Seine-Maritime, selon les informations données par la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume. Âgée de 76 ans, la victime venait de se voir notifier son acte d'expulsion par l'huissier et les policiers venus lui rendre visite à son domicile, lorsqu'il a commis l'irréparable.

« Alors que la procédure d’expulsion suivait son cours, la victime a sorti une arme de petite taille de sa poche » et a réussi à « se blesser gravement », a précisé la magistrate.

Un policier est immédiatement intervenu pour tenter de désarmer le pauvre homme, sans succès. Transporté d'urgence au CHU de Rouen, le septuagénaire est finalement décédé des suites de ses blessures, dans le courant de l'après-midi.

Dans son appartement, les forces de l'ordre ont retrouvé des armes, et ce, alors que l'individu avait déclaré ne pas en posséder. Son expulsion locative avait été décidée au préalable en raison de « dette de loyer ».

La police a par ailleurs indiqué qu’une cellule psychologique sera mise en place prochainement pour accompagner les fonctionnaires, présents lors de ce drame choquant.

Ce dramatique fait divers interpelle et pose de nombreuses questions, notamment sur la différence de traitement qui peut exister entre les locataires les plus démunis et certains squatteurs. Comment expliquer, en effet, que la force publique n'intervient pas, ou peu, pour déloger ces derniers, alors qu'elle le fait dans d'autres situations comme celle survenue à Fécamp ?

Vaste débat...