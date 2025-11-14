Une maman solo rénove la salle de bain de son HLM, le résultat choque les internautes

La salle de bain avant la rénovation

Bricoleuse hors pair, une maman solo a rénové la salle de bain de son logement social en seulement cinq jours. Le résultat laisse bouche bée les internautes.

Connue sous le pseudonyme « Hause of Beige » sur Tiktok, une mère célibataire a récemment fait le buzz en rénovant la salle de bain de son logement social.

Cette maman d’un enfant de trois ans a emménagé dans son nouvel appartement il y a environ trois mois. Elle s’est alors donnée pour mission de transformer son habitation en un cocon douillet.

Elle a passé les deux premiers mois à décorer les chambres et s’est récemment attaquée à la salle de bain. Cette bricoleuse hors pair a réussi à relever son défi en seulement cinq jours.

La salle de bain pendant la rénovation Crédit Photo : Capture d'écran / Hause of Beige

Une transformation bluffante

Comme le rapporte The Daily Mirror, la femme a publié une vidéo dans laquelle elle montre le avant/après de la rénovation.

Sur les premières images, la salle de bain est très basique. Celle-ci est recouverte d’un carrelage blanc et équipée d’un mobilier simple.

La salle de bain pendant la rénovation Crédit Photo : Capture d'écran / Hause of Beige

La salle de bain pendant la rénovation Crédit Photo : Capture d'écran / Hause of Beige

La tiktokeuse a tout cassé pour mettre un nouveau carrelage couleur crème. Un ton plus tendance et plus minimaliste. Elle a ensuite stylisé la baignoire pour la rendre plus moderne grâce à une paroi de douche et à un pommeau de douche couleur or.

Une fois cette étape terminée, elle a fait les joints de carrelage. Le cinquième jour, la locataire a installé un WC, un meuble sous vasque et un miroir lumineux. Le résultat est tout simplement bluffant.

La salle de bain pendant la rénovation Crédit Photo : Capture d'écran / Hause of Beige

La salle de bain pendant la rénovation Crédit Photo : Capture d'écran / Hause of Beige

Aujourd’hui, la salle de bain est digne d’un hôtel de luxe.

Les internautes sous le charme

Sans surprise, la publication est devenue virale puisque celle-ci a récolté plus de 35 000 vues depuis sa mise en ligne.

Dans la section commentaires, le résultat laisse bouche bée les internautes.

La salle de bain après la rénovation Crédit Photo : Capture d'écran / Hause of Beige

Une personne a écrit :

« C’est magnifique. Vous avez fait un excellent travail ».

Une autre a indiqué :

« Tout ça en cinq jours ? Waouh ! ».

Une troisième a commenté :

« Oh mon Dieu. C'est magnifique. Je suis en train de rénover ma salle de bain et c'est exactement la couleur que je veux ».

Ou encore :

« La façon dont vous aménagez votre maison est tellement belle et inspirante. Continuez comme ça ! »

La salle de bain après la rénovation Crédit Photo : Capture d'écran / Hause of Beige

De son côté, cette utilisatrice est aussi sous le charme.

« Ce sont des gens comme vous qui méritent les logements sociaux, qui les aiment et en font un véritable foyer », a-t-elle déclaré.

À noter qu’il est possible d’effectuer des travaux dans un logement social à condition d’obtenir au préalable une autorisation écrite du conseil municipal, souligne le média britannique.

Source : Mirror
