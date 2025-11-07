Des squatteurs investissent une maison, changent la serrure et placent un pitbull à l'entrée

À Perpignan, les forces de l’ordre mettent le paquet pour expulser des squatteurs, qui n’ont pas fait les choses à moitié. En prenant place dans une charmante bâtisse, ils ont changé la serrure et ont placé un pitbull à l’entrée.

Dans le quartier de Saint-Jacques, à Perpignan, c’est le branle-bas de combat. Le quartier historique est le théâtre, depuis plusieurs mois, d’une grande opération de sécurisation. Et pour cela, les polices nationales et municipales unissent leurs forces pour mener une guerre aux squatteurs et aux trafiquants de stupéfiants.

Ce mardi 4 novembre, 27 personnes ont été contrôlées dans un squat. Au dernier étage, les agents ont découvert plusieurs milliers de sachets de conditionnement, une balance et un couteau ayant servi à la découpe de produits stupéfiants.

Dans le même temps, la préfecture des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté ordonnant l'évacuation d'une maison de Perpignan, occupée par plusieurs squatteurs, située sur l’avenue Rosette Blanc, à l’est de la ville.

Comme l’indique l’arrêté, la propriétaire du logement avait déposé plainte le 14 octobre dernier. Plusieurs individus ont pris possession de son bien immobilier. Les indésirables ont pris soin de changer la serrure du portail à l’entrée.

Le mercredi 29 octobre, des agents de la police nationale de Perpignan sont venus constater l’occupation de la maison sans droit ni titre.

« Un chien de type pitbull se tenait à proximité du portail, empêchant l’entrée dans les lieux »

D’autres chiens, en plus de ce pitbull, vivaient illégalement dans ce logement.

Les squatteurs finalement délogés

Les squatteurs avaient alors l’obligation de quitter les lieux dans un délai de sept jours. Pour rappel, la trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars, l’expulsion d’un locataire ne peut pas avoir lieu) ne s’applique pas dans le cadre d’un squat.

Ce mercredi 5 novembre 2025, le média Actu Perpignan a constaté que le logement semblait vide. La porte d’entrée était d’ailleurs ouverte. L’intérieur semblait délabré et des odeurs nauséabondes s’en dégageaient. Les extérieurs de la bâtisse étaient quant à eux jonchés de détritus et de vêtements sales.

En très mauvais état, cette maison ne sera plus jamais habitée. En effet, elle s’apprête à être démolie pour laisser place à une résidence flambant neuve, baptisée « Bel Horizon » et construite par Bouygues Immobilier. Elle proposera 11 appartements, de 2 à 4 pièces, tandis que sa livraison est prévue à partir du 4e trimestre 2027.