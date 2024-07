Calvitie : cette astuce prisée par les hommes permet de lutter contre la perte de cheveux !

Vous avez constaté une perte capillaire ? La calvitie aurait-elle déjà pointé le bout de son nez ? Pas de panique, cette méthode permet de lutter contre la perte de cheveux.

8,5 millions. C’est le nombre de personnes touchées en France par la calvitie, soit 13% des Français, selon une étude Ifop de 2015. Pour rappel, la calvitie est un phénomène courant qui se traduit par l’accélération de la perte capillaire, sans repousse. Et cette perte de cheveux touche principalement les hommes. La calvitie est une forme plus avancée de l’alopécie, qui se traduit par la perte de cheveux sur quelques zones du crâne. Alors, comment lutter contre cette chute de cheveux qui peut complexer certains hommes et les handicaper au quotidien ?



Crédit photo : iStock

Comme l’indique le Dr Koutsomanis, chirurgien plastique et esthétique, la “calvitie est le complexe masculin par excellence”. Il précise : “c’est une perte de cheveux due à une toxicité de certains déchets de la testostérone au niveau du follicule capillaire qui se trouvent tu3s par cette testostérone”. Résultat : “les cheveux tombent et ne repoussent plus.”

La mésothérapie : un traitement préventif efficace

La solution ? Opter pour un traitement préventif au maximum, recommande de chirurgien. “Dès qu’il y a des premiers signes de chute, il faut prévenir d'une chute plus générale. Certains traitements ont déjà prouvé leur efficacité. Il existe des traitements médicamenteux, mais pas que”, indique le professionnel. Une autre option a le vent en poupe ces dernières années et a fait ses preuves : la mésothérapie.

Crédit photo : iStock

Le principe ? Une technique qui promet une bonne pousse du cheveu. La mésothérapie, c'est un "fertilisant que l’on injecte dans le cuir chevelu et qui sera en contact direct avec les follicules capillaires", explique le chirurgien. Cela permet d’apporter hydratation ainsi que tous les apports nécessaires pour que le cheveu puisse bien pousser.

Le Dr Koutsomanis préconise de réaliser deux à trois séances par an afin de s’assurer d'une pousse de cheveux efficace, saine et durable. À savoir que dans le cas d’une calvitie totale, le seul traitement possible reste la greffe capillaire. Alors messieurs, tentés ?