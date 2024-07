Ce couple a trouvé une astuce ingénieuse pour prendre sa retraite à 35 ans

Comment arrêter de travailler à seulement 35 ans et avoir une sécurité financière ? Un couple du New Hampshire a une stratégie bien ficelée pour y parvenir.

Et si vous pouviez prendre votre retraite à 35 ans ou du moins, bien avant l’âge 64 ans ? Le rêve ultime, n’est-ce pas ? Imaginez-vous, avec une sécurité financière et un rythme de vie serein qui ne vous contraint pas de vous rendre au bureau chaque jour. Sur le papier, ça donne envie, mais cela est-il vraiment possible ?

Pour un couple du New Hampshire, aux États-Unis, le but est clair : prendre sa retraite à l’âge de 35 ans. Alors qu’ils ont tous les deux 28 ans, le couple a confié à Business Insider sa méthode pour réaliser “un hack” immobilier et générer beaucoup d’argent. Tout commence en 2019, lorsque Lauren Simpson et son mari Ian, âgés de 23 ans, décident de se lancer l’objectif de prendre leur retraite à 35 ans.



Crédit : IStock

En quelques années seulement, ils ont réussi à transformer leurs 100 000 $ d’économies à environ 834 000 $ soit environ 800 000 €. Le secret ? Un plan bien ficelé, qui comprend des combinaisons d'épargne, des investissements et des revenus passifs avec des propriétés locatives.

Interrogés par Business Insider, ils ont déclaré :

“Les quinquagénaires paniquent parce qu’ils n’ont pas encore suffisamment épargné et qu’il ne leur reste que 10 à 15 ans avant la retraite. Ils épargnent donc de manière agressive et finissent par prendre leur retraite. Plutôt que de paniquer à 50 ans, nous l’avons fait à 23 ans.”

Comment fonctionne le couple pour épargner au maximum ?

Chacun des membres du couple gagne un salaire annuel à six chiffres. Résultat : ils essayent d’épargner un maximum d’argent chaque mois. En 2022, le couple avait une capacité d’Épagne de 70%. En 2023, leur capacité a chuté à 60%, après avoir dû payer des frais médicaux pour leur premier enfant.

Le reste de leurs économies est placé dans des logements locatifs. Au cours des trois dernières années, le couple a acheté une résidence principale et trois propriétés locatives. Grâce à la location de ces biens, cela permet au couple de renforcer son épargne. Et pour pouvoir s’offrir ces biens, le couple a usé d’une stratégie efficace.

Comme le rapporte le média Business Insider :

“Dans le cadre d’un achat d’une résidence secondaire ou un bien immobilier d'investissement, les prêteurs hypothécaires exigent un acompte d'au moins 10 %. Mais lorsqu'une personne achète un bien immobilier occupé par son propriétaire, elle peut parfois avoir droit à un acompte de 5 % ou moins.”

Crédit : iStock

Le couple a donc choisi de vivre dans chaque propriété pendant au moins un an. “Au cours des trois dernières années, ils ont déménagé tous les 12 mois”, relaye le média. Une stratégie qui leur a permis de s’offrir plusieurs maisons à un prix bien plus accessible. Toutefois, ce plan financier et immobilier demande un endettement conséquent auprès des banques. Malgré tout, les revenus locatifs du couple leur permettent d’être rentable.

S’il continue sur cette lancée, le couple devrait pouvoir atteindre son objectif d’une retraite anticipée à 35 ans et vivre uniquement de ses propriétés et locations. Alors, cela vous inspire-t-il ?