Ce jeune designer a créé une robe de bal unique pour sa nièce, les internautes sont sous le charme

Gunnar Deatherage est un jeune couturier et accessoirement un célèbre Youtuber qui compte 1,3 millions d’abonnés sur sa chaîne. Il y a quinze jours, Gunnar a publié une vidéo dans laquelle il raconte comment il a confectionné lui-même une robe de bal pour sa nièce.

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Gunnar n’en est pas à son premier essai. Comme il le raconte dans sa courte vidéo à ses abonnés, il avait déjà tenté la confection de robes pour sa nièce Peyton, il y a douze ans. « J’ai fait cette robe de fête pour ma nièce Peyton et à l'époque je ne cherchais pas à faire carrière dans ce milieu parce que je ne pensais tout simplement pas que j'étais assez bon dans la création de vêtements ».

Malgré son amateurisme de l’époque, Gunnar s’en était très bien sorti avec une robe blanche et noire pour la toute jeune Peyton. Mais Gunnar ne pensait pas poursuivre sur cette voie. Son amie Jess, la mère de Peyton, l’avait encouragé à continuer et à réaliser ses propres créations.

Aujourd’hui, le jeune homme poursuit une carrière florissante dans le domaine de la mode.

Une robe unique pour le bal de fin d’année

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Tel un renvoi d'ascenseur, Gunnar a souhaité créer de toutes pièces une robe unique pour le bal de promotion de fin d’année de la jeune fille. « Peyton a porté l'une des premières robes que j'ai jamais créées et possède maintenant une pièce de mon art en tant que designer à plein temps ».

Une joie et un accomplissement pour Gunnar qui avoue qu'il n'en serait pas où il en est aujourd’hui s’il n’avait pas reçu tout le soutien de ses proches et amis. Afin d’en faire une « robe spéciale », Gunnar explique avoir collaboré avec Peyton sur le design de la future robe.

« Peyton voulait un corsage en velours stretch simple et chic avec des manches en dentelle sur les épaules pour un effet romantique et je l'ai améliorée d'un cran en lui donnant une couche intérieure entièrement désossée et un corset à lacets », raconte-t-il dans la vidéo.

Concernant la partie inférieure de la robe, le créateur a opté pour une robe évasée et une fente sur le côté. Une fois terminée, le jeune homme a emballé sa première création dans une boîte à son nom, comme les plus grands couturiers, avec un mot à l’attention de sa nièce.

Gunnar raconte avoir été reconnaissant en voyant Peyton porter sa robe pour son bal de fin d’année et l’aboutissement d’un projet tel que celui-ci.

La première robe de Gunnar créée pour sa nièce

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Création de la robe de bal par Gunnar

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube

Crédit : Gunnar Deatherage/ Capture d'écran Youtube