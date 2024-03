Ce détail presque anodin signifie que votre couple est proche de la rupture, selon une experte en relations

Une experte en relations amoureuses dévoile LE détail qui signifie que votre couple court à sa perte.

Au sein d'une relation, l'amour et la complicité doivent s'entretenir en permanence sinon les partenaires risquent de voir la routine s'installer progressivement pour finalement les éloigner.

Pour éviter cette forme de lassitude, il est important de savoir identifier certains signes avant-coureurs pour tenter ainsi de sauver ce qui peut encore l'être, lorsqu'un couple bat de l'aile.

Et parmi ces détails, qui peuvent paraître anodins de prime abord, il en est un qui doit vous mettre immédiatement la puce à l'oreille.

Ce détail signifie que votre couple bat de l'aile

C'est en tout cas ce qu'affirme une certaine Debbie Rivers.

Cette Australienne, autoproclamée « médecin de l'amour », est une experte en relations amoureuses et croit en effet savoir quel est le signe - le « red flag » (« drapeau rouge ») comme disent les Américains - qui signifie que votre couple court à perte.

Se basant sur la douloureuse expérience de son mariage qui a pris fin après plus de 20 ans de vie commune, Debbie affirme ainsi que le mépris est la pire chose qui soit au sein d'un couple.

« S'il y a du mépris dans votre relation, c'est le plus grand indicateur d'une rupture ou d'un divorce », affirme-t-elle ainsi dans une interview accordée au Daily Mail.

Ce mépris peut venir petit à petit et s'immiscer dans la relation, d'abord sous la forme de petites piques qui vont ensuite se transformer en sarcasmes et en reproches voire en insultes, trahissant ainsi une forme de colère et de ressentiment.

« Le mépris démontre le dégoût envers l'autre personne, ce qui est différent de la critique. Vous pouvez voir comment cela peut tuer une relation et rendre difficile la résolution de vos problèmes (...) Cela a tendance à se produire lorsqu'il y a des rancœurs à long terme et des problèmes non résolus au sein une relation. Il s'agit de ces pensées négatives continuelles à l'égard de votre partenaire », poursuit Debbie Rivers.

Selon elle, les trois autres signes qui trahissent l'étiolement de votre relation sont la critique, le mutisme et le refus du dialogue.

Vous voilà désormais prévenus.