Ce feu tricolore rend fous les automobilistes à cause de son fonctionnement particulier

À Toulouse, un feu tricolore, situé au carrefour des Arènes, est craint de tous les automobilistes qui y passent, compliquant la circulation à cause de son sens du timing.

Connaître son code de la route est indispensable, mais cela ne vous épargne pas la possibilité d’être pris au piège de la circulation, surtout quand la signalisation s’avère complexe. C’est visiblement le cas à Toulouse, au niveau du grand carrefour du quartier des Arènes, où la circulation est très dense.

Dans cette zone, vous circulez aux côtés des bus, d’autres voitures, des cyclistes, des piétons (qui font des va-et-vient à la station de métro) et aussi de la ligne T1 du tramway. Tant de voies de circulation qui rendent la zone particulièrement fréquentée.

Pour fluidifier au mieux la circulation, c’est là que la signalisation entre en jeu pour permettre à tous les usagers de faire leur trajet dans les meilleures conditions. Seulement voilà, un feu tricolore retient particulièrement l’attention des automobilistes.

Crédit photo : iStock

Situé au bout de la route de Saint-Simon, à hauteur de la place Émile-Mâle, le feu tricolore a un sens du timing qui rend fou les automobilistes. En effet, son feu vert ne dure que… 8 secondes ! Ce qui laisse à peine le temps de passer pour trois voitures, quand la situation est optimale.

Très souvent, c’est un concert de klaxons qui retentit au niveau de ce feu, dès qu’il passe au vert. Si l’autorisation de passer ne dure que huit secondes, le feu rouge reste pendant 1 minute et 10 secondes. Certains automobilistes n’hésitent pas à passer à l’orange, voir le rouge tandis que d’autres occupent le sas pour cyclistes devant eux.

Un projet pour repenser la circulation sur le carrefour

Selon Actu Toulouse, qui a recueilli le témoignage d’un usager, les heures de pointe sont infernales à ce feu tricolore :

“C’est un passage obligé pour ceux qui veulent aller vers Saint-Cyprien ou vers Patte d’oie. C’est vraiment de la folie. Et avec la clinique au bout (Ambroise-Paré, ndlr), il y a souvent des ambulances”

Généralement, la mairie, par le biais du “service des feux”, lié au service mobilités de la Métropole-mairie, détermine la durée des feux tricolores en ville. L’adjoint au maire de Toulouse en charge des mobilités, Maxime Boyer, reconnaît la complexité du carrefour des Arènes en “raison de sa géométrie”. Il estime que le feu vert dure entre 8 et 20 secondes, la durée dépendant alors du passage du tramway qui est prioritaire.

Crédit photo : iStock

Pour améliorer la circulation, l’adjoint a annoncé un retravail de ce carrefour pour l’année 2025, notamment pour préparer l’arrivée du REV (Réseau Express Vélo) :

“On va y insérer des feux vélos, ce qui va reconfigurer la synchronisation des feux, car ils vont être coordonnés avec ceux des voitures”

En outre, une expérimentation est en cours sur la rue située en face du feu tricolore, pour que la voie passe en sens unique, afin de faciliter les entrées et les sorties du carrefour. L’objectif est de donner plus temps au feu vert à ce passage si on en croit l’édile.