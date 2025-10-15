Ce kiné reçoit 150 patients par jour, la CPAM lui reproche de “trop travailler”

Dans les Yvelines, un kinésithérapeute a l’habitude d’accueillir jusqu’à 150 patients par jour. Un rythme de travail soutenu qui déplaît à la CPAM, qui l’accuse de “trop travailler”.

À Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, Frédéric Juge est un kinésithérapeute qui ne compte pas ses heures… ni ses patients ! Âgé de 62 ans, ce professionnel de santé travaille dans cette ville depuis 35 ans et reçoit jusqu’à 150 personnes par jour dans son cabinet équipé comme une salle de sport. Il gère parfois 7 à 8 patients par tranches de 30 minutes.

Crédit photo : iStock

Cette grande disponibilité fait le bonheur des patients dans cette ville de 44 000 habitants où les professionnels de santé se font rares, comme le rapporte Le Parisien. Cependant, ce n’est pas le cas de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui reproche au kinésithérapeute de “trop travailler”.

“Notre organisme a considéré que vos facturations au-delà de 30 patients par jour étaient une anomalie”, a indiqué la Sécurité sociale, comme le rapporte Ouest-France.

Trop de patients à la fois

L’organisme reproche au kiné de dépasser le quota de patients en vigueur. En effet, la réglementation ne permet que trois patients en simultané. Selon la CPAM, recevoir autant de personnes ne peut pas être “compatible avec le maintien de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des soins”. De son côté, Frédéric Juge assure qu’il peut gérer tous ses patients à la fois, notamment grâce aux nouvelles technologies.

“Le kiné qui se contente de simples massages, c’est fini !” affirme-t-il.

Crédit photo : iStock

Frédéric Juge a été rappelé à l’ordre et la CPAM le menace de sanctions financières. Ainsi, le kiné est obligé de réduire sa patientèle et de refuser de nouvelles personnes, alors que la ville est confrontée à un désert médical. Dans ces zones, les personnes sont souvent livrées à elles-mêmes, comme cet homme qui a pris une décision rédicale alors qu'il ne parvenait pas à trouver un dentiste.