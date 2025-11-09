Victime d'une erreur de son ophtalmo, il se fait opérer pour une cataracte qu'il n'avait pas et devient presque aveugle

Christophe, un DJ français installé à Dubaï, est devenu partiellement aveugle en 2020 après un tir de laser ophtalmique injustifié. Récit.

Il suffit d’une erreur médicale pour détruire une vie ! C’est ce que déplore aujourd’hui Christophe, un DJ français à la carrière internationale, qui réside à Dubaï. S’il mène une belle vie aux Émirats arabes unis, c’est pourtant à Marseille qu’il se rend pour voir un ophtalmologue, afin d’y passer un simple contrôle de routine.

Malheureusement, la consultation va virer au drame. L’ophtalmologue confond son dossier avec celui d’un autre patient atteint de cataracte, et déclenche un laser ophtalmique dans l’oeil du DJ. En quelques secondes, sa vue s’effondre comme il le confie auprès du Figaro :

"J’avais un voile devant les yeux, sans savoir que j’étais devenu aveugle".

Crédit photo : Le Parisien / Marc Leras

Transporté à l’hôpital, il enchaîne les opérations et récupère partiellement la vue. Mais sa carrière internationale est brisée. Aujourd’hui, il vit dans la douleur. Contraint de porter des lunettes spéciales, il évolue désormais loin des projecteurs :

"Lui avoir fait confiance est la plus grave erreur de ma vie"

Le médecin relaxé par la justice, le parquet fait appel

Bien évidemment, Christophe plaide son cas devant la justice et découvre qu’il n’est pas la seule victime des erreurs du professionnel de santé. Ce dernier, déjà sanctionné par l’Ordre des médecins, fait l’objet d’une dizaine de plaintes qui dénoncent des opérations abusives, des diagnostics de cataracte injustifiés et des suppléments financiers imposés.

En 2023, l’Ordre des médecins avait prononcé une interdiction d’exercer de six mois contre le praticien. Sanction suspendue, car l’ophtalmologue a fait appel, d’après Le Figaro. Côté justice, il a été relaxé en 2024 pour blessures involontaires sur Christophe, mais le parquet a également fait appel. L'avocat du médecin justifie la relaxe en plaidant l'erreur purement humaine.

Crédit photo : iStock

En attendant ce procès en appel, Christophe a pris le parti de médiatiser l’affaire pour appuyer sur les conséquences graves des agissements du praticien.

Un reportage de l’émission "Arnaques" sur M6 a récemment mis en lumière les accusations. Dans la foulée, l’ophtalmo a annoncé son départ à la retraite d’ici la fin de l’année. Une retraite qui ne suffit pas pour Christophe qui souhaite voir le médecin être sanctionné par la justice.