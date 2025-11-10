Deux-Sèvres : un homme de 85 ans prend la mauvaise route pour aller chez le médecin et se retrouve... en Croatie 1500 km plus loin

Par |

Un homme âgé en train de conduire

Alors qu’il avait rendez-vous chez le médecin, un octogénaire vivant dans les Deux-Sèvres a conduit jusqu’en Croatie en suivant les indications de son GPS.

La semaine dernière, un homme de 85 ans vivant à Châtillon-sur-Thouet, dans les Deux-Sèvres, a vécu une mésaventure pour le moins improbable, rapporte Ici Poitou.

Tout a commencé lorsque l’octogénaire a pris sa voiture pour se rendre à un rendez-vous médical à Airvault, à une vingtaine de kilomètres de chez lui, précisent nos confrères. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le vieil homme a disparu.

Une médecin en train de prendre la tension d'un homme âgéCrédit Photo : iStock

Une disparition inquiétante

Que s’est-il passé au cours du trajet ? Selon les informations du média régional, le principal intéressé était censé assister à une réunion avec les membres d’une association dont il fait partie.

Le hic ? Il ne s’est pas présenté au rendez-vous. Son absence a également été remarquée par des voisins.

Inquiets, ses proches se sont empressés de prévenir les secours. Comme le détaille Ici Poitou, les pompiers ont décidé d’alerter les gendarmes. Ces derniers ont alors fait une découverte stupéfiante.

Un pompier qui utilise un talkie-walkie Crédit Photo : iStock

Il est localisé en…Croatie

Pour retrouver la trace de l’octogénaire, les militaires ont essayé de géolocaliser de son téléphone portable. Aussi fou que cela puisse paraître, le propriétaire du smartphone se trouvait en réalité dans un hôtel en Croatie. Au total, celui-ci a parcouru environ 1500 kilomètres. 

Interrogé à ce sujet, l’homme a expliqué aux agents qu’il avait roulé plus de 20 heures et « ne pas comprendre ce qu’il s’était passé ». D’après lui, il s’est retrouvé dans cette situation à cause d’un « problème de GPS ».

GPS VoitureCrédit Photo : iStock

À noter que le conducteur ne souffrirait pas de troubles cognitifs ou de difficultés à se repérer dans le temps et l’espace.

Toujours selon Ici Poitou, des proches sont partis en Croatie pour aller le récupérer afin de la ramener en France. Une chose est sûre : il n’oubliera jamais cette péripétie.

Trajet Deux-Sèvres-CroatieCrédit Photo : Google Maps

Source : Ici Poitou
Suivez nous sur Google News
Croatie Voiture Médecin

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Une consultation chez un ophtalmologue
Victime d’une erreur de son ophtalmo, il se fait opérer pour une cataracte qu’il n’avait pas et devient presque aveugle
Des ceintures de sécurité arrière attachées
Pourquoi vous devez absolument attacher les ceintures de sécurité à l’arrière en voiture, même s’il n’y a personne
Une voiture sale
Cette chose que vous touchez tous les jours dans votre voiture est plus sale que vos toilettes, mais personne ne pense à la nettoyer
Photo montrant le chasseur de serpents capturer le spécimen
Il accompagne un ami en voiture et découvre un serpent mortel… à ses pieds
Un feu de circulation avec la couleur blanche
Les feux de circulation à quatre couleurs arrivent avec une lumière blanche qui va changer notre façon de conduire