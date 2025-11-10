Deux-Sèvres : un homme de 85 ans prend la mauvaise route pour aller chez le médecin et se retrouve... en Croatie 1500 km plus loin

Alors qu’il avait rendez-vous chez le médecin, un octogénaire vivant dans les Deux-Sèvres a conduit jusqu’en Croatie en suivant les indications de son GPS.

La semaine dernière, un homme de 85 ans vivant à Châtillon-sur-Thouet, dans les Deux-Sèvres, a vécu une mésaventure pour le moins improbable, rapporte Ici Poitou.

Tout a commencé lorsque l’octogénaire a pris sa voiture pour se rendre à un rendez-vous médical à Airvault, à une vingtaine de kilomètres de chez lui, précisent nos confrères. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le vieil homme a disparu.

Une disparition inquiétante

Que s’est-il passé au cours du trajet ? Selon les informations du média régional, le principal intéressé était censé assister à une réunion avec les membres d’une association dont il fait partie.

Le hic ? Il ne s’est pas présenté au rendez-vous. Son absence a également été remarquée par des voisins.

Inquiets, ses proches se sont empressés de prévenir les secours. Comme le détaille Ici Poitou, les pompiers ont décidé d’alerter les gendarmes. Ces derniers ont alors fait une découverte stupéfiante.

Il est localisé en…Croatie

Pour retrouver la trace de l’octogénaire, les militaires ont essayé de géolocaliser de son téléphone portable. Aussi fou que cela puisse paraître, le propriétaire du smartphone se trouvait en réalité dans un hôtel en Croatie. Au total, celui-ci a parcouru environ 1500 kilomètres.

Interrogé à ce sujet, l’homme a expliqué aux agents qu’il avait roulé plus de 20 heures et « ne pas comprendre ce qu’il s’était passé ». D’après lui, il s’est retrouvé dans cette situation à cause d’un « problème de GPS ».

À noter que le conducteur ne souffrirait pas de troubles cognitifs ou de difficultés à se repérer dans le temps et l’espace.

Toujours selon Ici Poitou, des proches sont partis en Croatie pour aller le récupérer afin de la ramener en France. Une chose est sûre : il n’oubliera jamais cette péripétie.

