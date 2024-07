Être payé pour faire des câlins, c'est possible grâce au job de... câlinothérapeute

Depuis quelques années, la calinothérapie s’installe comme une méthode de plus en plus sollicitée pour combattre le stress, l’anxiété et l’inquiétude. Mais comment devient-on un calinothérapeute en France ? Éléments de réponse !

Si vous avez un coup de blues, voici exactement ce qu'il vous faut : un bon gros câlin ! Pour cela, vous pouvez généralement compter sur vos proches. Mais si la chaleur humaine de votre entourage n’est pas suffisante, vous pouvez toujours solliciter l’aide d’un professionnel en la matière : un calinothérapeute !

Selon une étude réalisée en 2014 par un psychologue américain, les personnes fréquemment câlinées seraient moins touchées par les infections associées au stress et leurs symptômes de maladies seraient moins graves. Ainsi naît donc la câlinothérapie qui consiste à rassurer et consoler une personne en état d’anxiété.

En France, ce métier de calinothérapeute n’est pas légion. Et pour cause, il n’est pas reconnu en tant qu’activité professionnelle et il n’existe même pas de formation ou de diplôme officiel. On part du principe que faire un câlin est à la portée de tout le monde, avec plus ou moins de sensibilité. Au total, il existerait à peine une dizaine de praticiens, ce qui est très peu par rapport à la demande croissante de patients potentiels.

Crédit photo : iStock

Un métier de plus en plus demandé

Interrogée par Capital, Fanny Gaye est l’une de ces calinothérapeutes qui se compte sur les doigts d’une main en France :

“Depuis la pandémie du Covid-19, il y a de plus en plus de demandes. Je reçois même des appels de clients à l’autre bout de la France qui veulent savoir si je connais un câlinothérapeute près de chez eux”.

Pour Fanny Gaye, chacun des praticiens à ses propres méthodes et est libre d’exercer son métier comme il l’entend. L'essentiel est d'abord d'installer un espace sûr entre le praticien et le client. Certains proposent des séances collectives de câlins quand d’autres offrent seulement des séances individuelles. Selon elle, la séance individuelle est la meilleure pour soigner ses patients, surtout pour éviter les débordements affectifs :

“La câlinothérapie, c’est beaucoup de contacts. On prend des gens dans les bras, on leur fait des caresses… je ne pourrais pas surveiller qu’il n’y a pas d’abus en cours collectif”.

Le crédo est simple : pas de sensualité, pas de nudité et aucun contact sur les zones érogènes. Elle propose deux formats de séances : l’une où le client se laisse porter et l’autre où il choisit ce dont il a besoin. Généralement, la séance de câlins dure environ une heure.

Combien gagne un câlinothérapeute ?

Si la demande excède l’offre, les câlinothérapeutes sont limitées géographiquement, ce qui réduit leur champ d’activités. Ainsi, cette activité professionnelle n’est pas suffisante pour permettre de vivre décemment. Fanny Gaye révèle gagner 70 euros nets par séance de câlinothérapie, à raison de 4 à 10 clients par mois. Si vous faites le calcul, vous comprenez vite que son revenu net ne dépasse pas les 700 euros par mois.

Crédit photo : iStock

Afin de développer son activité, elle propose alors des formations en ligne sous forme de cours textuels pour celles et ceux qui souhaitent devenir câlinothérapeutes. Elle vend environ deux formations par mois, pour un prix allant de 200 à 270 euros. Ainsi, son revenu total lié à cette activité peut monter jusqu’à 1240 euros nets. En complément de ce métier, Fanny Gaye est également masseuse et thérapeute psycho-corporelle depuis plus de dix ans, ce qui lui assure des revenus bien plus stables. Et qui dit stabilité, dit sérénité, ce qui est indispensable pour câliner efficacement des patients anxieux.

Enfin, si la chaleur humaine n’est pas votre dada, il existe aussi des câlinothérapies avec des animaux. En Angleterre, une ferme propose par exemple des sessions de câlinothérapie avec… des vaches ! Encore mieux, il existe aussi ce qu’on appelle la sylvothérapie, une pratique venant du Japon, qui consiste à… câliner des arbres, entre autres.