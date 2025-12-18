Ce nouveau dispositif révolutionnaire va changer la vie des automobilistes en cas de vol de voiture

En cas de vol de voiture, un constructeur automobile a trouvé une solution parfaite pour la récupérer : il est désormais possible d'immobiliser le véhicule à distance, simplement depuis un téléphone portable.

En France, les vols de voiture sont en hausse depuis trois ans. En 2023, 70 649 véhicules ont été volés dans le pays, ce qui correspond à une hausse de 11,1 % par rapport à l’année précédente, selon des chiffres d’Argos, rapportés par Ouest-France. Parmi tous les véhicules volés, il existe un modèle qui est particulièrement prisé. Dans la majorité des cas, il est impossible de localiser la voiture une fois qu’elle a été volée.

Crédit photo : iStock

Les vols sont également nombreux aux États-Unis. Le pick-up Ford F150 fait par exemple partie des modèles de voitures les plus volés dans le pays. Pour cette raison, le constructeur automobile Ford a conçu une technologie qui permet aux automobilistes de retrouver rapidement leur véhicule en cas de vol.

Immobiliser la voiture à distance

Ce système a été baptisé “Start Inhibit” et permet de désactiver le moteur de la voiture à distance et de l’immobiliser. Même si le voleur a la clé de la voiture, il lui sera impossible de démarrer le véhicule. Le propriétaire de la voiture peut décider de désactiver le moteur simplement sur son smartphone, à l’aide de l’application FordPass.

Crédit photo : iStock

Selon France Info, le propriétaire de la voiture peut également recevoir des alertes si quelqu’un cherche à entrer dans le véhicule ou si ce dernier est en mouvement, dans le cas où il serait attaché à une remorque par exemple.

Retrouver la voiture rapidement

En plus de cela, en cas de vol, Ford va collaborer directement avec les forces de l’ordre. Selon Auto Moto, un agent du constructeur va prendre contact avec un policier pour localiser la voiture en moins d’une heure.

Ce système, très utile en cas de vol, a un prix : comptez 100 dollars par an pour ce service, soit environ 85 euros. Pour le moment, cette technologie est disponible uniquement aux États-Unis mais elle devrait rapidement s’étendre d’ici 2026.